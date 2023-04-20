Быстрая пицца на сковороде: рецепт, в котором не нужно раскатывать тесто

Особенность приготовления ленивой пиццы в том, что она готовится на основе, которую не нужно раскатывать. А для начинки подойдут любые ингредиенты.

Тесто для быстрой пиццы готовится жидким, начинка выкладывается на сырое тесто, затем пицца жарится на медленном огне под закрытой крышкой.

Ингредиенты

мука – 9 ст. л.

яйца – 2 шт.

майонез – 4 ст. л.

сметана – 4 ст. л.

соль – 0,5 ч. л.

растительное масло – 1 ч. л.

Для начинки:

кетчуп – 2 ст. л.

колбаса – 100 г

помидор свежий – 1 шт.

огурец соленый – 1 шт.

сыр твердый – 100 г

Приготовление

Яйца взбейте венчиком. Добавьте майонез, сметану, соль, просеянную муку. Перемешайте.

Для начинки: колбасу, помидор и огурец мелко нарежьте, сыр натрите на крупной терке.

Разогрейте сковороду, смажьте ее растительным маслом и выложить на нее тесто, уменьшите огонь. Тесто полейте кетчупом, выложите колбасу, помидор, огурец, сверху посыпьте сыром и накройте крышкой.

Готовьте 10-15 минут на среднем огне. Как только сыр расплавится - блюдо готово.

Выложите пиццу на плоскую тарелку.

Совет

Колбаса для пиццы подойдет любая.

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