Быстрая пицца на сковороде: рецепт, в котором не нужно раскатывать тесто

Особенность приготовления ленивой пиццы в том, что она готовится на основе, которую не нужно раскатывать. А для начинки подойдут любые ингредиенты.
Тесто для быстрой пиццы готовится жидким, начинка выкладывается на сырое тесто, затем пицца жарится на медленном огне под закрытой крышкой.
Ингредиенты
- мука – 9 ст. л.
- яйца – 2 шт.
- майонез – 4 ст. л.
- сметана – 4 ст. л.
- соль – 0,5 ч. л.
- растительное масло – 1 ч. л.
Для начинки:
- кетчуп – 2 ст. л.
- колбаса – 100 г
- помидор свежий – 1 шт.
- огурец соленый – 1 шт.
- сыр твердый – 100 г
Приготовление
Яйца взбейте венчиком. Добавьте майонез, сметану, соль, просеянную муку. Перемешайте.
Для начинки: колбасу, помидор и огурец мелко нарежьте, сыр натрите на крупной терке.
Разогрейте сковороду, смажьте ее растительным маслом и выложить на нее тесто, уменьшите огонь. Тесто полейте кетчупом, выложите колбасу, помидор, огурец, сверху посыпьте сыром и накройте крышкой.
Готовьте 10-15 минут на среднем огне. Как только сыр расплавится - блюдо готово.
Выложите пиццу на плоскую тарелку.
Совет
- Колбаса для пиццы подойдет любая.
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