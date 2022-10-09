Быстро и вкусно: рецепт большого драника на завтрак

Шеф-повар Владимир Ярославский поделился простым рецептом большого хрустящего и вкусного деруна, приготовление которого не займет у вас много времени.
Для приготовления огромного драника вам понадобится:
- картофель – 2 шт.
- лук – половинка
- мука – пол столовой ложки
- соль, перец по желанию
- зелень
"Картофель режем длинной соломкой, лучок тоненькой соломкой. Добавил соли и молотого перца (можно по желанию еще трав или петрушки добавлять или даже любимые специи). Хорошо размял руками. Добавил муку и перемешал все.
Разогреваю сковороду, на нее лью масло, выкладываю всю картофельную смесь. Жарю на среднем огне, с каждой стороны до румяности, но все под крышкой (минут по 4-5). Убавляю огонь и еще немного подтушковываю с обеих сторон (минуты по 3). И очень хрустящий, но нежный в середине дерун готов!
Посыпаем зеленью и классно будет есть со сметаной или солеными огурцами.
Обратите внимание на картошку — для лучшего вкуса лучше брать ту, которая хорошо разваривается и желтого цвета внутри", — поделился в Instagram Владимир Ярославский.
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