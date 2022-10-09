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Быстро и вкусно: рецепт большого драника на завтрак

Быстро и вкусно: рецепт большого драника на завтрак

Дата публикации
Просмотры
900
Время на прочтение
1 мин
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Быстро и вкусно: рецепт большого драника на завтрак

Шеф-повар Владимир Ярославский поделился простым рецептом большого хрустящего и вкусного деруна, приготовление которого не займет у вас много времени.

Для приготовления огромного драника вам понадобится:

  • картофель – 2 шт.
  • лук – половинка
  • мука – пол столовой ложки
  • соль, перец по желанию
  • зелень

"Картофель режем длинной соломкой, лучок тоненькой соломкой. Добавил соли и молотого перца (можно по желанию еще трав или петрушки добавлять или даже любимые специи). Хорошо размял руками. Добавил муку и перемешал все.

Разогреваю сковороду, на нее лью масло, выкладываю всю картофельную смесь. Жарю на среднем огне, с каждой стороны до румяности, но все под крышкой (минут по 4-5). Убавляю огонь и еще немного подтушковываю с обеих сторон (минуты по 3). И очень хрустящий, но нежный в середине дерун готов!

Посыпаем зеленью и классно будет есть со сметаной или солеными огурцами.

Обратите внимание на картошку — для лучшего вкуса лучше брать ту, которая хорошо разваривается и желтого цвета внутри", — поделился в Instagram Владимир Ярославский.

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Дата публикации
Просмотры
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