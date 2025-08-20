- Дата публикации
Быстрые малосольные помидоры: понадобится всего 60 минут
Ароматные помидоры, в меру просоленные, готовятся просто и быстро, через один час их можно подавать к столу.
Это отличная закуска к любому мясу, рыбе или картош
Ингредиенты
- помидоры
- 500 г
- масло оливковое
- 2 ст. л.
- уксус яблочный
- 1 ч. л.
- сахар
- ½ ч. л.
- горчица зернистая
- 1 ч. л
- чеснок
- 2 зубчика
- прованские травы
- черный молотый перец
- соль
- 2/3 ч. л.
- зелень (петрушка, базилик).
Помидоры помойте и нарежьте кружочками толщиной около одного сантиметра.
Чеснок очистите и выдавите через пресс.
Зелень промойте и мелко нарежьте.
Для заправки соедините оливковое масло, уксус яблочный, сахар, горчицу, чеснок, прованские травы, черный молотый перец и соль, перемешайте.
В стеклянную емкость выложите слой помидоров, посыпьте зеленью, полейте заправкой, и так продолжайте, пока не закончатся помидоры и заправка. Накройте крышкой и отправьте в холодильник на один час.
Советы:
Приправы и зелень используйте по своему вкусу.
Помидоры можно хранить в холодильнике около недели.