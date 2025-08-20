ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
181
Время на прочтение
1 мин

Быстрые малосольные помидоры: понадобится всего 60 минут

Ароматные помидоры, в меру просоленные, готовятся просто и быстро, через один час их можно подавать к столу.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час. 20 мин.
Пищевая ценность на 100 г
56 ккал
Быстрые малосольные помидоры

Быстрые малосольные помидоры / © Credits

Это отличная закуска к любому мясу, рыбе или картош

Ингредиенты

помидоры
500 г
масло оливковое
2 ст. л.
уксус яблочный
1 ч. л.
сахар
½ ч. л.
горчица зернистая
1 ч. л
чеснок
2 зубчика
прованские травы
черный молотый перец
соль
2/3 ч. л.
зелень (петрушка, базилик).

ке.

  1. Помидоры помойте и нарежьте кружочками толщиной около одного сантиметра.

  2. Чеснок очистите и выдавите через пресс.

  3. Зелень промойте и мелко нарежьте.

  4. Для заправки соедините оливковое масло, уксус яблочный, сахар, горчицу, чеснок, прованские травы, черный молотый перец и соль, перемешайте.

  5. В стеклянную емкость выложите слой помидоров, посыпьте зеленью, полейте заправкой, и так продолжайте, пока не закончатся помидоры и заправка. Накройте крышкой и отправьте в холодильник на один час.

Советы:

  • Приправы и зелень используйте по своему вкусу.

  • Помидоры можно хранить в холодильнике около недели.

