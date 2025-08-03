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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
125
Время на прочтение
1 мин

Быстрые маринованные кабачки: простой рецепт популярной закуски

Приготовьте быстрые маринованные кабачки, которые готовы уже через 30 минут.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
33 ккал
Быстрые маринованные кабачки

Быстрые маринованные кабачки / © Credits

Закуска отлично сочетается с мясными и рыбными блюдами.

Ингредиенты

кабачки
500 г
чеснок
2 зубчика
мед
1 ч. л.
уксус 9%
1 ст. л.
растительное масло
1,5 ст. л.
соль
0,5 ч. л.
укроп свежий

  1. Кабачки помойте, очистите от кожуры и натрите на терке для моркови по-корейски.

  2. Укроп промойте под проточной водой и мелко нарежьте.

  3. Чеснок очистите и выдавите через пресс.

  4. В миску выложите кабачки, укроп, чеснок, мед, уксус, растительное масло, посолите, перемешайте и оставьте на 30 минут при комнатной температуре.

  5. Готовый салат выложите в салатник и посыпьте зеленью.

  6. Советы:

  • Столовый уксус можно заменить на яблочный уксус.

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