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Быстрые маринованные кабачки: простой рецепт популярной закуски
Приготовьте быстрые маринованные кабачки, которые готовы уже через 30 минут.
Закуска отлично сочетается с мясными и рыбными блюдами.
Ингредиенты
- кабачки
- 500 г
- чеснок
- 2 зубчика
- мед
- 1 ч. л.
- уксус 9%
- 1 ст. л.
- растительное масло
- 1,5 ст. л.
- соль
- 0,5 ч. л.
- укроп свежий
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Кабачки помойте, очистите от кожуры и натрите на терке для моркови по-корейски.
Укроп промойте под проточной водой и мелко нарежьте.
Чеснок очистите и выдавите через пресс.
В миску выложите кабачки, укроп, чеснок, мед, уксус, растительное масло, посолите, перемешайте и оставьте на 30 минут при комнатной температуре.
Готовый салат выложите в салатник и посыпьте зеленью.
Советы:
Столовый уксус можно заменить на яблочный уксус.