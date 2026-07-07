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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
117
Время на прочтение
1 мин

Быстрые маринованные кабачки с болгарским перцем чесноком и зеленью: рецепт полезной закуски

Это ароматная и хрустящая закуска, которая будет уже готова через два часа.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
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Быстрые маринованные кабачки с болгарским перцем чесноком и зеленью

Быстрые маринованные кабачки с болгарским перцем чесноком и зеленью / © Credits

Идеально подойдет к мясу, рыбе или в качестве самостоятельного блюда.

Ингредиенты:

  • кабачки — 2 шт (500-600 гр);

  • болгарский перец — 1 шт (крупный);

  • мед — 1 ст л;

  • чеснок — 4 зубчика;

Для маринада

  • соль — 1 ч л;

  • красный горький перец — 0,3 ч л;

  • яблочный уксус — 2 ст л;

  • растительное масло — 3 ст л;

  • зелень (укроп, петрушка) — пучок.

Приготовление:

  1. Кабачки помойте и нарежьте на небольшие брусочки.

  2. Болгарский перец очистите от семян, удалите плодоножку и нарежьте соломкой.

  3. Зелень промойте и мелко нарежьте.

  4. Чеснок очистите, и пропустите через пресс.

Для маринада:

  1. В емкости смешайте растительное масло, яблочный уксус, красный горький перец, мед и соль.

  2. В емкость выложите кабачки, болгарский перец, зелень, чеснок, залейте маринадом, аккуратно перемешайте и накройте крышкой.

  3. Отправьте в холодильник на два часа, периодически встряхивая.

Советы:

  • Кабачки используйте молодые.

  • Яблочный уксус можно заменить на столовый 9% уксус.

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Дата публикации
Количество просмотров
117
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