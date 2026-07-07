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Быстрые маринованные кабачки с болгарским перцем чесноком и зеленью: рецепт полезной закуски
Это ароматная и хрустящая закуска, которая будет уже готова через два часа.
Идеально подойдет к мясу, рыбе или в качестве самостоятельного блюда.
Ингредиенты:
кабачки — 2 шт (500-600 гр);
болгарский перец — 1 шт (крупный);
мед — 1 ст л;
чеснок — 4 зубчика;
Для маринада
соль — 1 ч л;
красный горький перец — 0,3 ч л;
яблочный уксус — 2 ст л;
растительное масло — 3 ст л;
зелень (укроп, петрушка) — пучок.
Приготовление:
Кабачки помойте и нарежьте на небольшие брусочки.
Болгарский перец очистите от семян, удалите плодоножку и нарежьте соломкой.
Зелень промойте и мелко нарежьте.
Чеснок очистите, и пропустите через пресс.
Для маринада:
В емкости смешайте растительное масло, яблочный уксус, красный горький перец, мед и соль.
В емкость выложите кабачки, болгарский перец, зелень, чеснок, залейте маринадом, аккуратно перемешайте и накройте крышкой.
Отправьте в холодильник на два часа, периодически встряхивая.
Советы:
Кабачки используйте молодые.
Яблочный уксус можно заменить на столовый 9% уксус.