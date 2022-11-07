Быстро и просто: рецепт ароматного хлеба на сковородке

Свежий и ароматный хлеб можно быстро и достаточно просто испечь дома. Делимся с вами рецептом хлеба, для выпекания которого вам не понадобится даже духовка.
Рецептом ароматного хлеба в своем блоге в TikTok поделилась @nataliia.zhuk.
Ингредиенты для теста:
250 мл теплой воды
1 ст. л. сахара
7 г сухих дрожжей
1 ч. л. соли
430 г пшеничной муки
30 мл подсолнечного масла
Ингредиенты для намазки:
cвежая петрушка
2 зубца чеснока
60 г сливочного масла
30 мл подсолнечного масла
Приготовление
Воду налить в миску, добавить одну столовую ложку сахара и дрожжи. Накрыть полотенцем и оставить на десять минут, чтобы дрожжи хорошо растворились. После этого добавить чайную ложку соли и просеять муку. Хорошо перемешать и добавить подсолнечное масло. Замесить тесто. Далее смазать миску подсолнечным маслом, выложить туда тесто, накрыть миску пищевой пленкой и поставить тесто в теплое место на 40 минут. Когда тесто поднимется, нужно поделить его на 12 одинаковых частей и сформировать шарики и выложить их на сухую сковородку. И снова накрыть пленкой и полотенцем и оставить еще на 20 минут для того, чтобы тесто подошло. После этого поставить тесто на маленький огонь и жарить хлеб под закрытой крышкой 15 минут. Потом накрыть пергаментом и перевернуть хлеб и жарить еще 10 минут. Вынуть из сковородки и смазать чесночной намазкой сверху.
Для намазки взять петрушку, натереть к ней два зубчика чеснока и добавить 60 г растопленного сливочного масла и 30 мл подсолнечного масла.
@nataliia.zhuk Хліб, який не потребує випікання в духовці Друзі, всі інгредієнти на відео я сказала #хліб #хлібрецепт #безвипікання #бездуховки #дріжджоветісто ♬ FANTASY WALTZ - Gerry Moffett
Приятного аппетита!
Читайте также: