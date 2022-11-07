Быстро и просто: рецепт ароматного хлеба на сковородке

Свежий и ароматный хлеб можно быстро и достаточно просто испечь дома. Делимся с вами рецептом хлеба, для выпекания которого вам не понадобится даже духовка.

Рецептом ароматного хлеба в своем блоге в TikTok поделилась @nataliia.zhuk.

Ингредиенты для теста:

250 мл теплой воды

1 ст. л. сахара

7 г сухих дрожжей

1 ч. л. соли

430 г пшеничной муки

30 мл подсолнечного масла

Ингредиенты для намазки:

cвежая петрушка

2 зубца чеснока

60 г сливочного масла

30 мл подсолнечного масла

Приготовление

Воду налить в миску, добавить одну столовую ложку сахара и дрожжи. Накрыть полотенцем и оставить на десять минут, чтобы дрожжи хорошо растворились. После этого добавить чайную ложку соли и просеять муку. Хорошо перемешать и добавить подсолнечное масло. Замесить тесто. Далее смазать миску подсолнечным маслом, выложить туда тесто, накрыть миску пищевой пленкой и поставить тесто в теплое место на 40 минут. Когда тесто поднимется, нужно поделить его на 12 одинаковых частей и сформировать шарики и выложить их на сухую сковородку. И снова накрыть пленкой и полотенцем и оставить еще на 20 минут для того, чтобы тесто подошло. После этого поставить тесто на маленький огонь и жарить хлеб под закрытой крышкой 15 минут. Потом накрыть пергаментом и перевернуть хлеб и жарить еще 10 минут. Вынуть из сковородки и смазать чесночной намазкой сверху.

Для намазки взять петрушку, натереть к ней два зубчика чеснока и добавить 60 г растопленного сливочного масла и 30 мл подсолнечного масла.

Приятного аппетита!

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