Быстрый клубничный завтрак: простой и вкусный рецепт

Летом это просто идеальный завтрак: быстрый, полезный, еще и красивый.

Начинать день нужно красиво, вкусно и полезно, а сезон клубники - это идеальное время для завтраков с ягодами и овсянкой.

Ингредиенты:

500 г клубники, промытой, очищенной и тонко нарезанной

2 ст. л. сахара

2 ст. молока

1/4 ч. л. соли

2 ст. моментальной овсянки

1 ст. л. сметаны

В немаленькой миске перемешать клубнику и сахар. Пусть смесь постоит, по меньшей мере 5 минут, чтобы выделился сок. В небольшой кастрюле на среднем огне смешать 1,5 стакана теплой воды, молоко и 1/4 чайной ложки соли. Всыпать 2 стакана овсянки быстрого приготовления, готовить, помешивая, до загустения от 5 до 6 минут.

Разложить овсянку по мискам, налить на каждую порцию по ложке сметаны и, наконец, украсить клубничным сиропом.

София Яроцкая

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