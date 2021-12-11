Быстрый рулет из лаваша с крабовыми палочками

Рулет из лаваша, как правило, подают на праздничный стол в виде закуски. Как его приготовить, рассказал кулинарный блогер Дмитрий Дорошенко.
Это универсальное блюдо, которое можно разнообразить с помощью соусов и начинки. Я предлагаю вам приготовить быстрый рулет с крабовыми палочками и сыром.
Ингредиенты:
- 4 листа лаваша (25х50 см)
- 4 вареных яйца
- 400 г шампиньонов
- 200 г твердого сыра
- 200 г майонеза
- 170 г крабовых палочек (9 шт.)
- 1 луковица
- масло для жарки
- соль, перец для грибов
Приготовление:
1. Лук и промытые шампиньоны нарезаем кубиками. Обжариваем на растительном масле сначала лук, а затем до золотистости – грибы.
2. Яйца и крабовые палочки нарезаем кубиками. Сыр натираем на большой терке.
3. Когда все готово, собираем рулет. Лист лаваша смазываем майонезом и выкладываем на него натертый сыр. Сверху укладываем еще один лист лаваша с небольшим смещением, чтобы при скручивании начинка не вываливалась. Также смазываем майонезом и укладываем слой начинки. Я на второй лаваш выкладываю яйца. Так же поступаем и с двумя оставшимися слоями, выкладывая крабовые палочки и поджаренные шампиньоны.
4. Скручиваем лаваш с начинкой в тугой рулет, заворачиваем в пищевую пленку и ставим в холодильник минимум в час. Перед подачей нарезаем рулет из лаваша с крабовыми палочками и подаем к праздничному столу.
Видеоверсия рецепта:
Приятного аппетита!
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