Быстрый рулет из лаваша с крабовыми палочками

Рулет из лаваша, как правило, подают на праздничный стол в виде закуски. Как его приготовить, рассказал кулинарный блогер Дмитрий Дорошенко.

Это универсальное блюдо, которое можно разнообразить с помощью соусов и начинки. Я предлагаю вам приготовить быстрый рулет с крабовыми палочками и сыром.

Ингредиенты:

4 листа лаваша (25х50 см)

4 вареных яйца

400 г шампиньонов

200 г твердого сыра

200 г майонеза

170 г крабовых палочек (9 шт.)

1 луковица

масло для жарки

соль, перец для грибов

Приготовление:

1. Лук и промытые шампиньоны нарезаем кубиками. Обжариваем на растительном масле сначала лук, а затем до золотистости – грибы.

2. Яйца и крабовые палочки нарезаем кубиками. Сыр натираем на большой терке.

3. Когда все готово, собираем рулет. Лист лаваша смазываем майонезом и выкладываем на него натертый сыр. Сверху укладываем еще один лист лаваша с небольшим смещением, чтобы при скручивании начинка не вываливалась. Также смазываем майонезом и укладываем слой начинки. Я на второй лаваш выкладываю яйца. Так же поступаем и с двумя оставшимися слоями, выкладывая крабовые палочки и поджаренные шампиньоны.

4. Скручиваем лаваш с начинкой в тугой рулет, заворачиваем в пищевую пленку и ставим в холодильник минимум в час. Перед подачей нарезаем рулет из лаваша с крабовыми палочками и подаем к праздничному столу.

Видеоверсия рецепта:

Приятного аппетита!

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