Быстрый шашлык в маринаде из киви: необычный рецепт

Любителям спонтанных поездок за город или на природу, как правило, катастрофически не хватает времени подготовить мясо для жарки заранее. На выручку придет рецепт шашлыка быстрого маринования.
В маленьком экзотическом киви содержится большое количество кислоты, которая размягчит волокна и придаст мясу невероятную нежность.
Ингредиенты
- мясо – 1кг
- лук репчатый – 3 шт.
- киви – 1шт. (крупное)
- оливковое масло – 100 мл
- перец черный молотый, соль – по вкусу
Приготовление
- Лук мелко измельчите.
- Киви почистите, удалите семена и нарежьте полукольцами.
Все соедините, перемешайте. Добавьте оливковое масло, соль, перец. Соедините с мясом, хорошо перемешайте. В этом маринаде мясо замаринуется за два часа.
Советы
- Если киви небольшое, возьмите две штуки.
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