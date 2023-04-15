Быстрый шашлык в маринаде из киви: необычный рецепт

Любителям спонтанных поездок за город или на природу, как правило, катастрофически не хватает времени подготовить мясо для жарки заранее. На выручку придет рецепт шашлыка быстрого маринования.

В маленьком экзотическом киви содержится большое количество кислоты, которая размягчит волокна и придаст мясу невероятную нежность.

Ингредиенты

мясо – 1кг

лук репчатый – 3 шт.

киви – 1шт. (крупное)

оливковое масло – 100 мл

перец черный молотый, соль – по вкусу

Приготовление

Лук мелко измельчите.

Киви почистите, удалите семена и нарежьте полукольцами.

Все соедините, перемешайте. Добавьте оливковое масло, соль, перец. Соедините с мясом, хорошо перемешайте. В этом маринаде мясо замаринуется за два часа.

Советы

Если киви небольшое, возьмите две штуки.

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