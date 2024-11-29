Цельнозерновой багет: рецепт полезного домашнего хлеба

Приготовьте ароматный, свежий, домашний хлеб из цельнозерновой муки. Такой вид муки грубого помола очень полезный, а купить его можно в любом супермаркете.
Цельнозерновой багет отлично будет сочетаться с сыром, свежей зеленью и сливочным маслом.
Ингредиенты
- мука цельнозерновая
- 320 г
- кефир
- 300 мл
- сода
- 0,5 ч. л.
- соль
- 1 г
- чеснок сушеный
- 1/3 ч. л.
- имбирь сушеный
- 1/3 ч. л.
- семена льна, тыквы, кунжута
- по 0,5 ч. л.
- В просеянную цельнозерновую муку добавьте чеснок, имбирь, соль и перемешайте.
- В теплый кефир добавьте соду, перемешайте.
- Все соедините, добавьте семена льна, кунжута, тыквы (немного оставьте для посыпки багета). Замесите тесто, растяните его в пласт, сверните плотно рулетом.
- Противень выстелите пергаментной бумагой и переложите багет швом вниз, сделайте ножом косые надрезы и посыпьте семечками. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов 20 минут.
Советы:
Кефир используйте любой жирности.
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