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Цельнозерновой багет: рецепт полезного домашнего хлеба

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
219 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
58
Время на прочтение
1 мин
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Цельнозерновой багет: рецепт полезного домашнего хлеба

Цельнозерновой багет / Фото: Credits

Приготовьте ароматный, свежий, домашний хлеб из цельнозерновой муки. Такой вид муки грубого помола очень полезный, а купить его можно в любом супермаркете.

Цельнозерновой багет отлично будет сочетаться с сыром, свежей зеленью и сливочным маслом.

Ингредиенты

мука цельнозерновая
320 г
кефир
300 мл
сода
0,5 ч. л.
соль
1 г
чеснок сушеный
1/3 ч. л.
имбирь сушеный
1/3 ч. л.
семена льна, тыквы, кунжута
по 0,5 ч. л.
  1. В просеянную цельнозерновую муку добавьте чеснок, имбирь, соль и перемешайте.
  2. В теплый кефир добавьте соду, перемешайте.
  3. Все соедините, добавьте семена льна, кунжута, тыквы (немного оставьте для посыпки багета). Замесите тесто, растяните его в пласт, сверните плотно рулетом.
  4. Противень выстелите пергаментной бумагой и переложите багет швом вниз, сделайте ножом косые надрезы и посыпьте семечками. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов 20 минут.

Советы:

Кефир используйте любой жирности.

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