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Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
438
Время на прочтение
2 мин

Чанахи по-львовски: рецепт сытного блюда на ужин

Картофель, мясо, грибы, фасоль и овощи, тушенные в горшочках, превращаются в невероятно ароматное и сытное блюдо.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Чанахи по-львовски tiktok.com/@mil_alexx_pp

Чанахи по-львовски tiktok.com/@mil_alexx_pp

Чанахи — блюдо, созданное для прохладных вечеров, ведь оно ароматное, густое и очень домашнее. В рецепте со страницы mil_alexx_pp все ингредиенты сначала отдельно обжаривают до золотистой корочки, а затем выкладывают слоями в горшочки и доводят до готовности в духовке. В результате вы получаете насыщенный вкус и блюдо, которого хватит на большую компанию.

Чанахи по-львовски tiktok.com/@mil_alexx_pp

Чанахи по-львовски tiktok.com/@mil_alexx_pp

Ингредиенты

Для чанахи

  • картофель — 500 г

  • мясо (куриное филе или свинина) — 500 г

  • грибы — 250 г

  • морковь — 150 г

  • лук — 150 г

  • консервированная фасоль — 2 банки по 500 г

Кроме того, понадобятся

  • томатное пюре — 6 ст. л.

  • растительное масло — 40 г

  • мука — 40 г

  • чеснок — 3–4 зубчика

  • вода или куриный бульон — 1,5 л

  • соль

  • молотый перец

  • лавровый лист

  • перец горошком

Чанахи по-львовски tiktok.com/@mil_alexx_pp

Чанахи по-львовски tiktok.com/@mil_alexx_pp

Приготовление

  1. Сначала нарежьте картофель кубиками и обжарьте на масле до золотистой корочки.

  2. Переложите его на тарелку.

  3. На той же сковороде обжарьте нарезанное небольшими кусочками мясо со всех сторон.

  4. Посолите, поперчите, добавьте муку, хорошо перемешайте и также отложите в сторону.

  5. Грибы нарежьте крупными кусками и подрумяньте на сухой сковороде без специй.

  6. Отдельно обжарьте лук, морковь и измельченный чеснок на растительном масле, примерно 7–8 мин.

  7. Теперь пора собирать чанахи: на дно каждого горшочка выложите картофель, затем мясо, лавровый лист и по три горошины перца.

  8. Добавьте немного соли и примерно столовую ложку томатного пюре или чайную ложку томатной пасты.

  9. Следующими слоями идут грибы, овощная зажарка и 3–4 ст. л. фасоли. Особенно вкусно будет с фасолью в томатном соусе.

  10. Залейте горшочки кипящей водой или куриным бульоном, накройте крышками и поставьте на противень. Это поможет избежать неприятных сюрпризов, если жидкость во время запекания перельется.

  11. Готовьте чанахи в духовке при температуре 180°C примерно 60 минут.

  12. Перед подачей посыпьте свежей зеленью.

Приготовление такого блюда требует немного времени и терпения, зато оно вознаградит вас насыщенным ароматом, нежным мясом и насыщенным вкусом овощей, грибов и фасоли.

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