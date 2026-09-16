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Чанахи по-львовски: рецепт сытного блюда на ужин
Картофель, мясо, грибы, фасоль и овощи, тушенные в горшочках, превращаются в невероятно ароматное и сытное блюдо.
Чанахи — блюдо, созданное для прохладных вечеров, ведь оно ароматное, густое и очень домашнее. В рецепте со страницы mil_alexx_pp все ингредиенты сначала отдельно обжаривают до золотистой корочки, а затем выкладывают слоями в горшочки и доводят до готовности в духовке. В результате вы получаете насыщенный вкус и блюдо, которого хватит на большую компанию.
Ингредиенты
Для чанахи
картофель — 500 г
мясо (куриное филе или свинина) — 500 г
грибы — 250 г
морковь — 150 г
лук — 150 г
консервированная фасоль — 2 банки по 500 г
Кроме того, понадобятся
томатное пюре — 6 ст. л.
растительное масло — 40 г
мука — 40 г
чеснок — 3–4 зубчика
вода или куриный бульон — 1,5 л
соль
молотый перец
лавровый лист
перец горошком
Приготовление
Сначала нарежьте картофель кубиками и обжарьте на масле до золотистой корочки.
Переложите его на тарелку.
На той же сковороде обжарьте нарезанное небольшими кусочками мясо со всех сторон.
Посолите, поперчите, добавьте муку, хорошо перемешайте и также отложите в сторону.
Грибы нарежьте крупными кусками и подрумяньте на сухой сковороде без специй.
Отдельно обжарьте лук, морковь и измельченный чеснок на растительном масле, примерно 7–8 мин.
Теперь пора собирать чанахи: на дно каждого горшочка выложите картофель, затем мясо, лавровый лист и по три горошины перца.
Добавьте немного соли и примерно столовую ложку томатного пюре или чайную ложку томатной пасты.
Следующими слоями идут грибы, овощная зажарка и 3–4 ст. л. фасоли. Особенно вкусно будет с фасолью в томатном соусе.
Залейте горшочки кипящей водой или куриным бульоном, накройте крышками и поставьте на противень. Это поможет избежать неприятных сюрпризов, если жидкость во время запекания перельется.
Готовьте чанахи в духовке при температуре 180°C примерно 60 минут.
Перед подачей посыпьте свежей зеленью.
Приготовление такого блюда требует немного времени и терпения, зато оно вознаградит вас насыщенным ароматом, нежным мясом и насыщенным вкусом овощей, грибов и фасоли.