Чанахи по-львовски: рецепт сытного блюда на ужин

Чанахи по-львовски tiktok.com/@mil_alexx_pp

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Чанахи — блюдо, созданное для прохладных вечеров, ведь оно ароматное, густое и очень домашнее. В рецепте со страницы mil_alexx_pp все ингредиенты сначала отдельно обжаривают до золотистой корочки, а затем выкладывают слоями в горшочки и доводят до готовности в духовке. В результате вы получаете насыщенный вкус и блюдо, которого хватит на большую компанию.

Чанахи по-львовски tiktok.com/@mil_alexx_pp

Ингредиенты

Для чанахи

картофель — 500 г

мясо (куриное филе или свинина) — 500 г

грибы — 250 г

морковь — 150 г

лук — 150 г

консервированная фасоль — 2 банки по 500 г

Кроме того, понадобятся

томатное пюре — 6 ст. л.

растительное масло — 40 г

мука — 40 г

чеснок — 3–4 зубчика

вода или куриный бульон — 1,5 л

соль

молотый перец

лавровый лист

перец горошком

Чанахи по-львовски tiktok.com/@mil_alexx_pp

Приготовление

Сначала нарежьте картофель кубиками и обжарьте на масле до золотистой корочки. Переложите его на тарелку. На той же сковороде обжарьте нарезанное небольшими кусочками мясо со всех сторон. Посолите, поперчите, добавьте муку, хорошо перемешайте и также отложите в сторону. Грибы нарежьте крупными кусками и подрумяньте на сухой сковороде без специй. Отдельно обжарьте лук, морковь и измельченный чеснок на растительном масле, примерно 7–8 мин. Теперь пора собирать чанахи: на дно каждого горшочка выложите картофель, затем мясо, лавровый лист и по три горошины перца. Добавьте немного соли и примерно столовую ложку томатного пюре или чайную ложку томатной пасты. Следующими слоями идут грибы, овощная зажарка и 3–4 ст. л. фасоли. Особенно вкусно будет с фасолью в томатном соусе. Залейте горшочки кипящей водой или куриным бульоном, накройте крышками и поставьте на противень. Это поможет избежать неприятных сюрпризов, если жидкость во время запекания перельется. Готовьте чанахи в духовке при температуре 180°C примерно 60 минут. Перед подачей посыпьте свежей зеленью.

Приготовление такого блюда требует немного времени и терпения, зато оно вознаградит вас насыщенным ароматом, нежным мясом и насыщенным вкусом овощей, грибов и фасоли.

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