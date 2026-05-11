ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
224
Время на прочтение
1 мин

Чебуреки из лаваша в духовке: альтернативный рецепт любимого блюда

Чебуреки из лаваша — это альтернатива классическим чебурекам. Это отличный способ быстро и просто насладиться любимым блюдом без лишних хлопот.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час
Пищевая ценность на 100 г
250 ккал
Комментарии
Чебуреки из лаваша в духовке

Чебуреки из лаваша в духовке / © Credits

Добавьте к фаршу немного воды, лука, чеснока, и в результате чебурек, получится вкусным, сочным, а сверху хрустящим.

Ингредиенты

лаваши тонкие круглые
5 шт.
фарш свиной
500 г
яйца куриные
1 шт.
лук репчатый
2 шт.
чеснок
2 зубчика
вода
50 мл
перец черный молотый
соль
кунжут

  1. Лук и чеснок очистите. Лук мелко нарежьте, чеснок пропустите через пресс.

  2. В миску выложите фарш, лук, чеснок, влейте холодную воду, добавьте перец черный молотый, посолите и хорошо перемешайте.

  3. Яйцо взбейте вилкой и смажьте лаваш.

  4. На одну часть лаваша выложите начинку, оставляя свободным край, накройте второй половиной лаваша и плотно прижмите края.

  5. Таким образом, приготовьте все лаваши. Выложите их на противень, застеленный пергаментной бумагой, смажьте яйцом и посыпьте кунжутом.

  6. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 20-25 минут до золотистого цвета.

Советы:

  • Фарш используйте любой.

  • Если лаваш квадратный, нарежьте его на круги диаметром 16-18 сантиметров.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
224
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie