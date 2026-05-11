Чебуреки из лаваша в духовке: альтернативный рецепт любимого блюда
Чебуреки из лаваша — это альтернатива классическим чебурекам. Это отличный способ быстро и просто насладиться любимым блюдом без лишних хлопот.
Добавьте к фаршу немного воды, лука, чеснока, и в результате чебурек, получится вкусным, сочным, а сверху хрустящим.
Ингредиенты
- лаваши тонкие круглые
- 5 шт.
- фарш свиной
- 500 г
- яйца куриные
- 1 шт.
- лук репчатый
- 2 шт.
- чеснок
- 2 зубчика
- вода
- 50 мл
- перец черный молотый
-
- соль
-
- кунжут
-
Лук и чеснок очистите. Лук мелко нарежьте, чеснок пропустите через пресс.
В миску выложите фарш, лук, чеснок, влейте холодную воду, добавьте перец черный молотый, посолите и хорошо перемешайте.
Яйцо взбейте вилкой и смажьте лаваш.
На одну часть лаваша выложите начинку, оставляя свободным край, накройте второй половиной лаваша и плотно прижмите края.
Таким образом, приготовьте все лаваши. Выложите их на противень, застеленный пергаментной бумагой, смажьте яйцом и посыпьте кунжутом.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 20-25 минут до золотистого цвета.
Советы:
Фарш используйте любой.
Если лаваш квадратный, нарежьте его на круги диаметром 16-18 сантиметров.