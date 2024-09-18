Чем заменить майонез: 7 вкусных и здоровых вариантов

Если вы ищете вкусный заменитель майонеза для блюд, бутербродов и салатов, предлагаем 7 идей на выбор.

Независимо от того, намазываете ли вы майонез на бутерброд, добавляете в тесто для пирога или заправляете им салат, майонез является основным ингредиентом не зря. Майонез — это эмульгация (или комбинация жидкости и жира), традиционно готовящаяся из яичных желтков, масла и определенного типа кислоты, например, уксуса или лимонного сока. Медленное добавление масла в желтки гарантирует устойчивость эмульсии и создает невероятно кремовый намаз для дополнения снеков, добавление в картофельный салат и многое другое.

Наверняка в вашем холодильнике всегда есть баночка майонеза, но, если она закончилась, вот семь заменителей майонеза от Food&Wine.

Домашний айоли

Приготовьте домашние айоли, который будет таким же сливочным, но более ароматным. Традиционно айоли готовят с чесноком, лимонным соком и растительным маслом, а майонез — на основе яичного желтка. Независимо от того, придерживаетесь ли вы упрощенного метода или добавляете яичные желтки, чтобы помочь эмульгировать смесь ингредиентов, похожую на заварной крем, айоли – это самая простая замена майонеза.

Греческий йогурт

Греческий йогурт можно использовать в качестве замены майонеза 1:1 на бутерброды, взбить в домашнюю заправку для салата или добавить в картофельный салат. Это богатый белок заменитель, который имеет такую же кремовую консистенцию, что и традиционный майонез.

Крем с кешью

Домашний крем из орехов кешью – это легкая безмолочная замена майонеза. Чтобы его приготовить, замочите сырые орехи кешью в воде на несколько часов, чтобы они размягчились для легкого смешивания. Взбейте их в блендере в кремообразное состояние или добавьте оливковое масло, лимонный сок, чеснок и соль для дополнительной пикантности.

Авокадо

Пюре из авокадо имеет такую же кремовую текстуру, как и майонез, но имеет полезные жиры и является веганским. Вы можете приобрести майонез на основе авокадо или приготовить его самостоятельно. Смешайте масло авокадо с яйцом, дижонской горчицей, лимонным соком или уксусом, солью и приправами, а затем используйте смесь в соотношении 1:1.

Сметана

Используйте сметану вместо майонеза. Имейте в виду, что сметана имеет выраженную кислинку, поэтому вам, возможно, придется сменить приправы соответственно.

Тофу

Вы можете произвести веганскую замену майонеза, используя тофу. В кухонном комбайне смешайте тофу, чуть-чуть лимонного сока или уксуса, кленовый сироп для сладости, дижонскую горчицу и соль, пока смесь не станет кремообразной и однородной. Эту белковую замену можно намазывать на бутерброды, использовать для куриного салата или взбивать в сливочные заправки.

Хумус

Хумус имеет отличный вкус от нута и тахини, поэтому он не совсем подходит для майонеза. Однако он такой же кремовый и его можно использовать в качестве намазки для бутербродов или добавлять в салат из тунца для быстрого обеда.

Читайте также: