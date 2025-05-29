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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
127
Время на прочтение
2 мин

Черничный пирог: рецепт ароматной выпечки

Когда за окном угрюмо или хочется порадовать близких чем-то особенным — на помощь приходит выпечка. Но не любая, а ароматный черничный пирог, сочетающий в себе нежность, легкую кислинку ягод и насыщенные нотки сливочного масла.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Черничный пирог: рецепт ароматной выпечки

Черничный пирог: рецепт ароматной выпечки / © Associated Press

Этот рецепт - настоящее сокровище. Им поделилась автор страницы Baked by Laora, которая разбирается в изящной выпечке. В результате вы получите влажный, мягкий, ароматный пирог, который подойдет и к утреннему кофе, и к вечерним посиделкам с друзьями.

Ингредиенты

Для теста

  • Большие яйца (комнатной температуры) 3 шт.

  • Сахар 180 г

  • Сливочное масло (размягченное) 180 г

  • Мука 190 г

  • Греческий йогурт или сметана 3 ст. л

  • Разрыхлитель 1,5 ч. л

  • Пищевая сода ½ ч. л

  • Замороженная черника (можно использовать и свежую) 200 г

  • Мука (для черники) 1 ч. л

Для крема

  • Маскарпоне 200 г

  • Черничное варенье или джем 1 ст. л

Приготовление

  1. Разогрейте духовой шкаф до 185°C. Подготовьте форму для выпечки. Выстелите ее пергаментной бумагой.

  2. В большой миске взбейте миксером размягченное сливочное масло с сахаром (3–4 мин до легкой кремовой консистенции). Затем добавьте яйца по одному, взбивайте после каждого по 30 сек.

  3. Добавьте греческий йогурт или сметану — этот ингредиент сделает пирог более нежным и влажным. Еще раз взбейте смесь до однородности.

  4. Просейте муку, разрыхлитель и соду, добавьте к жидкой смеси. Осторожно перемешайте лопаткой или миксером на самой низкой скорости.

  5. Чернику (свежую или замороженную, не размораживайте) посыпьте 1 ч.л. л муки — это не даст ей опуститься на дно во время выпечки. Осторожно вмешайте ягоды в тесто.

  6. Переложите тесто в форму, слегка разровняйте поверхность. Выпекайте 45-60 мин. Проверьте готовность деревянной шпажкой: она должна получиться сухой или с несколькими крошками.

  7. Оставьте пирог в форме на 10–15 мин, затем осторожно извлеките и полностью охладите на решетке.

Крем из маскарпоне

Этот пирог отличный и сам по себе, но если хотите сделать его более изысканным десертом — подавайте с кремом.

Приготовление крема

  1. Смешайте маскарпоне и черничное варенье

  2. Взбейте вилкой или миксером в нежную текстуру.

  3. Подавайте на ломтиках пирога.

Советы

  • Йогурт можно заменить сметаной, кефиром или даже сливками 10–15%.

  • Хранение: готовый пирог хорошо хранится в герметичном контейнере до 3–4 дней или его можно заморозить.

Подача

  • На завтрак с лате или капучино.

  • Как десерт с шариком ванильного мороженого.

Ароматные черничные нотки, нежная текстура и сливочный крем из маскарпоне — в каждом кусочке этого пирога очаруют ваши вкусовые рецепторы и вы точно не устоите перед еще одним кусочком.

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