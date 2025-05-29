Черничный пирог: рецепт ароматной выпечки / © Associated Press

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Этот рецепт - настоящее сокровище. Им поделилась автор страницы Baked by Laora, которая разбирается в изящной выпечке. В результате вы получите влажный, мягкий, ароматный пирог, который подойдет и к утреннему кофе, и к вечерним посиделкам с друзьями.

Ингредиенты

Для теста

Большие яйца (комнатной температуры) 3 шт.

Сахар 180 г

Сливочное масло (размягченное) 180 г

Мука 190 г

Греческий йогурт или сметана 3 ст. л

Разрыхлитель 1,5 ч. л

Пищевая сода ½ ч. л

Замороженная черника (можно использовать и свежую) 200 г

Мука (для черники) 1 ч. л

Для крема

Маскарпоне 200 г

Черничное варенье или джем 1 ст. л

Приготовление

Разогрейте духовой шкаф до 185°C. Подготовьте форму для выпечки. Выстелите ее пергаментной бумагой. В большой миске взбейте миксером размягченное сливочное масло с сахаром (3–4 мин до легкой кремовой консистенции). Затем добавьте яйца по одному, взбивайте после каждого по 30 сек. Добавьте греческий йогурт или сметану — этот ингредиент сделает пирог более нежным и влажным. Еще раз взбейте смесь до однородности. Просейте муку, разрыхлитель и соду, добавьте к жидкой смеси. Осторожно перемешайте лопаткой или миксером на самой низкой скорости. Чернику (свежую или замороженную, не размораживайте) посыпьте 1 ч.л. л муки — это не даст ей опуститься на дно во время выпечки. Осторожно вмешайте ягоды в тесто. Переложите тесто в форму, слегка разровняйте поверхность. Выпекайте 45-60 мин. Проверьте готовность деревянной шпажкой: она должна получиться сухой или с несколькими крошками. Оставьте пирог в форме на 10–15 мин, затем осторожно извлеките и полностью охладите на решетке.

Крем из маскарпоне

Этот пирог отличный и сам по себе, но если хотите сделать его более изысканным десертом — подавайте с кремом.

Приготовление крема

Смешайте маскарпоне и черничное варенье Взбейте вилкой или миксером в нежную текстуру. Подавайте на ломтиках пирога.

Советы

Йогурт можно заменить сметаной, кефиром или даже сливками 10–15%.

Хранение: готовый пирог хорошо хранится в герметичном контейнере до 3–4 дней или его можно заморозить.

Подача

На завтрак с лате или капучино.

Как десерт с шариком ванильного мороженого.

Ароматные черничные нотки, нежная текстура и сливочный крем из маскарпоне — в каждом кусочке этого пирога очаруют ваши вкусовые рецепторы и вы точно не устоите перед еще одним кусочком.

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