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Черничный пирог: рецепт ароматной выпечки
Когда за окном угрюмо или хочется порадовать близких чем-то особенным — на помощь приходит выпечка. Но не любая, а ароматный черничный пирог, сочетающий в себе нежность, легкую кислинку ягод и насыщенные нотки сливочного масла.
Этот рецепт - настоящее сокровище. Им поделилась автор страницы Baked by Laora, которая разбирается в изящной выпечке. В результате вы получите влажный, мягкий, ароматный пирог, который подойдет и к утреннему кофе, и к вечерним посиделкам с друзьями.
Ингредиенты
Для теста
Большие яйца (комнатной температуры) 3 шт.
Сахар 180 г
Сливочное масло (размягченное) 180 г
Мука 190 г
Греческий йогурт или сметана 3 ст. л
Разрыхлитель 1,5 ч. л
Пищевая сода ½ ч. л
Замороженная черника (можно использовать и свежую) 200 г
Мука (для черники) 1 ч. л
Для крема
Маскарпоне 200 г
Черничное варенье или джем 1 ст. л
Приготовление
Разогрейте духовой шкаф до 185°C. Подготовьте форму для выпечки. Выстелите ее пергаментной бумагой.
В большой миске взбейте миксером размягченное сливочное масло с сахаром (3–4 мин до легкой кремовой консистенции). Затем добавьте яйца по одному, взбивайте после каждого по 30 сек.
Добавьте греческий йогурт или сметану — этот ингредиент сделает пирог более нежным и влажным. Еще раз взбейте смесь до однородности.
Просейте муку, разрыхлитель и соду, добавьте к жидкой смеси. Осторожно перемешайте лопаткой или миксером на самой низкой скорости.
Чернику (свежую или замороженную, не размораживайте) посыпьте 1 ч.л. л муки — это не даст ей опуститься на дно во время выпечки. Осторожно вмешайте ягоды в тесто.
Переложите тесто в форму, слегка разровняйте поверхность. Выпекайте 45-60 мин. Проверьте готовность деревянной шпажкой: она должна получиться сухой или с несколькими крошками.
Оставьте пирог в форме на 10–15 мин, затем осторожно извлеките и полностью охладите на решетке.
Крем из маскарпоне
Этот пирог отличный и сам по себе, но если хотите сделать его более изысканным десертом — подавайте с кремом.
Приготовление крема
Смешайте маскарпоне и черничное варенье
Взбейте вилкой или миксером в нежную текстуру.
Подавайте на ломтиках пирога.
Советы
Йогурт можно заменить сметаной, кефиром или даже сливками 10–15%.
Хранение: готовый пирог хорошо хранится в герметичном контейнере до 3–4 дней или его можно заморозить.
Подача
На завтрак с лате или капучино.
Как десерт с шариком ванильного мороженого.
Ароматные черничные нотки, нежная текстура и сливочный крем из маскарпоне — в каждом кусочке этого пирога очаруют ваши вкусовые рецепторы и вы точно не устоите перед еще одним кусочком.