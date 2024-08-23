Чесночная намазка: рецепт идеального дополнения к свежему хлебу с корочкой

Попробуйте приготовить ароматное и вкусное сливочно-чесночное масло на хлеб.
На странице MERI RASOI 2024 показали как приготовить ароматную намазку на хлеб, которую так любят в Италии.
Ингредиенты
- Чеснок
- Оливковое масло
- Сливочное масло
- Соль
- Петрушка
Приготовление:
- Почистить чеснок и положить его в форму для выпекания, предварительно полив оливковым маслом;
- Поставить его в разогретую до 200°C и выпекать до золотистого цвета около 40-50 минут;
- В блендер добавить масло, петрушку, соль и высыпать чеснок;
- Тщательно все переблендирить до однородной массы;
Советы:
- Масло предварительно лучше размягчить;
- Вы можете добавить специи и зелень по своему вкусу.
Некоторые подписчики посоветовали добавить к маслу немного плавленого сыра. Обещают, что вкус станет непревзойденным.
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