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Чесночная намазка: рецепт идеального дополнения к свежему хлебу с корочкой

Чесночная намазка: рецепт идеального дополнения к свежему хлебу с корочкой

чесночное сливочное масло / Фото: Credits

Попробуйте приготовить ароматное и вкусное сливочно-чесночное масло на хлеб.

На странице MERI RASOI 2024 показали как приготовить ароматную намазку на хлеб, которую так любят в Италии.

Ингредиенты

Чеснок
Оливковое масло
Сливочное масло
Соль
Петрушка

Приготовление:

  • Почистить чеснок и положить его в форму для выпекания, предварительно полив оливковым маслом;
  • Поставить его в разогретую до 200°C и выпекать до золотистого цвета около 40-50 минут;
  • В блендер добавить масло, петрушку, соль и высыпать чеснок;
  • Тщательно все переблендирить до однородной массы;

Советы:

  • Масло предварительно лучше размягчить;
  • Вы можете добавить специи и зелень по своему вкусу.

Некоторые подписчики посоветовали добавить к маслу немного плавленого сыра. Обещают, что вкус станет непревзойденным.

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