Чесночная намазка: рецепт идеального дополнения к свежему хлебу с корочкой

Попробуйте приготовить ароматное и вкусное сливочно-чесночное масло на хлеб.

На странице MERI RASOI 2024 показали как приготовить ароматную намазку на хлеб, которую так любят в Италии.

Ингредиенты Чеснок Оливковое масло Сливочное масло Соль Петрушка

Приготовление:

Почистить чеснок и положить его в форму для выпекания, предварительно полив оливковым маслом;

Поставить его в разогретую до 200°C и выпекать до золотистого цвета около 40-50 минут;

В блендер добавить масло, петрушку, соль и высыпать чеснок;

Тщательно все переблендирить до однородной массы;

Советы:

Масло предварительно лучше размягчить;

Вы можете добавить специи и зелень по своему вкусу.

Некоторые подписчики посоветовали добавить к маслу немного плавленого сыра. Обещают, что вкус станет непревзойденным.

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