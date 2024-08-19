Чесночные пампушки: рецепт ароматной выпечки к украинскому борщу

Попробуйте приготовить традиционную украинскую выпечку, рецепт которой берёт свою начало со времен казачества.

На странице bude_smachno_razom показали, как сделать пышные и ароматные пампушки с чесноком.

Ингредиенты Молоко 300 мл. Свежие дрожжи 20 г Сахар 2 ст. л Яйца 2 шт. Масло 2 ст.л Соль 1 ч.л Мука 600 г Укроп 1 пучок Чеснок 3 зубчика

Приготовление:

В теплое молоко добавьте дрожжи, сахар, яйца, растительное масло. Частями добавьте просеянную муку и соль и замесите тесто;

Вымешивайте тесто около 10 минут, пока оно не перестанет липнуть к рукам. Затем, оставьте его на час;

Потом смажьте руки маслом и разделите тесто на одинаковые части. Сформируйте пампушки и выложите их в форму с пергаментом;

Смажьте пампушки яйцом;

Разогрейте духовку до 180°C приблизительно 30 минут;

Для смазывания пампушек, чеснок пропустите через пресс, добавьте мелко нарезанный укроп, масло и соль. Хорошо все перемешайте;

Полейте пампушки заправкой из чеснока пока они горячие.

Приятного аппетита!

#пампушкипочасником #рецепттиста #доборща #рецепт #рекомендацииукраина ♬ Ukrainian Folk — Ivan Luzan @bude_smachno_razom Пышки с чесноком – это традиционная украинская выпечка. Первые упоминания о пончиках можно найти в казацких летописях. На тесто: • молоко 300 мл. • свежие дрожжи -20 грм • сахара -2 ст.л • яйца -2 шт • масло -2 ст.л • соль -1 ч.л • муки 600 грм +- • желток для смазки Заправка для пончиков: • укроп – маленький пучок • чеснок – 3 зубчика • масло – 4 ст.л • соль по вкусу Процесс приготовления • В теплое молоко вмешайте дрожжи, сахар, яйца, масло. Частями добавляем просеянную муку и соль и замешиваем тесто. •Смешайте тесто около 10 минут, пока оно не перестанет липнуть к рукам. Оставьте тесто для подъема на час. •Смажьте руки маслом и разделите тесто на одинаковые части. Сформируйте одинаковые пончики и выложите в форму с пергаментом. Смажьте пышки яйцом. •Выпекайте пончики 30 минут при температуре 180 градусов ( предварительно прогрев духовку) • Для смазывания булочек: чеснок пропустите через пресс, добавьте мелко нарезанный укроп, масло и соль. Перемешайте. • Полейте пышки заправкой из чеснока, пока они еще горячие. Вкусного #пампушки

Эти пампушки идеально подойдут к домашнему борщу с украинским салом.

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