Чесночные пампушки с сыром: рецепт оригинальной выпечки

Может ли быть что-то лучше пышных, нежных булочек, которые просто тают во рту, которые наполнены ароматом свежего чеснока и пряных трав, а если к этому добавить еще и расплавленный сыр, который растекается и окутывает каждый кусочек кремовой нежностью, остановиться есть просто невозможно.

Чесночные пампушки с сыром – это тот рецепт, который сочетает в себе домашний уют, яркий вкус и приятный аромат свежей выпечки. Они станут идеальным дополнением к семейному ужину, уютным посиделкам с друзьями или даже стильной закуской для вечеринки. А главное – готовятся они очень просто и о рецепте их приготовления рассказали на странице dieteticaesthetic.

Ингредиенты Тесто для пиццы 2 упаковки Сыр Чедер Молоко 2 ст. л Сладкосливочное масло 1 пачка Измельченная кинза 1 ст. л Чеснок 6 зубчиков

Приготовление

Выложите тесто для пиццы на ровную поверхность. С помощью кухонного ножа или специального скребка нарежьте его на равные кусочки толщиной примерно в 2,5 см. Нарежьте сыр чедер на кубики такого же размера, чтобы они легко умещались внутри каждого шарика из теста. Возьмите один кусочек теста, положите внутрь сыр и осторожно заверните, формируя идеально ровные шарики. Так повторите со всеми кусочками, пока не получите 24-26 сырных пампушек. Выложите шарики на противень, застеленный пергаментной бумагой. Чтобы пончики имели золотистую, аппетитную корочку, смажьте их молоком или яичным раствором. Выпекайте в предварительно разогретой до 200°C духовке в течение 20-22 мин, пока они не станут румяными и ароматными. Пока пончики выпекаются, приготовьте ароматную масляную смесь. Растопите сливочное масло, добавьте в него измельченный чеснок, кинзу, немного соли и перца. Когда пончики будут готовы, смажьте их подготовленной масляной смесью. Также сверху можно добавить еще сыр. Подавать такие пампушки лучше горячими, когда сыр еще тянется, а корочка остается хрустящей.

Советы:

Добавьте любимые травы. Кинзу можно заменить петрушкой или базиликом для нового вкуса.

Эти нежные чесночные пампушки с сыром станут настоящим хитом вашего стола. Они сочетают в себе простоту приготовления, невероятный аромат и удовольствие от каждого кусочка. Это идеальный вариант как для семейного ужина, так и для праздничного застолья.

Мы также писали, как приготовить идеальное тесто для пиццы.

Читайте также: