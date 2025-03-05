Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Чесночные пампушки с сыром: рецепт оригинальной выпечки

Чесночные пампушки с сыром: рецепт оригинальной выпечки

Чесноковые пончики с сыром / Фото: Credits

Может ли быть что-то лучше пышных, нежных булочек, которые просто тают во рту, которые наполнены ароматом свежего чеснока и пряных трав, а если к этому добавить еще и расплавленный сыр, который растекается и окутывает каждый кусочек кремовой нежностью, остановиться есть просто невозможно.

Чесночные пампушки с сыром – это тот рецепт, который сочетает в себе домашний уют, яркий вкус и приятный аромат свежей выпечки. Они станут идеальным дополнением к семейному ужину, уютным посиделкам с друзьями или даже стильной закуской для вечеринки. А главное – готовятся они очень просто и о рецепте их приготовления рассказали на странице dieteticaesthetic.

Ингредиенты

Тесто для пиццы
2 упаковки
Сыр Чедер
Молоко
2 ст. л
Сладкосливочное масло
1 пачка
Измельченная кинза
1 ст. л
Чеснок
6 зубчиков

Приготовление

  1. Выложите тесто для пиццы на ровную поверхность. С помощью кухонного ножа или специального скребка нарежьте его на равные кусочки толщиной примерно в 2,5 см.
  2. Нарежьте сыр чедер на кубики такого же размера, чтобы они легко умещались внутри каждого шарика из теста.
  3. Возьмите один кусочек теста, положите внутрь сыр и осторожно заверните, формируя идеально ровные шарики. Так повторите со всеми кусочками, пока не получите 24-26 сырных пампушек.
  4. Выложите шарики на противень, застеленный пергаментной бумагой.
  5. Чтобы пончики имели золотистую, аппетитную корочку, смажьте их молоком или яичным раствором.
  6. Выпекайте в предварительно разогретой до 200°C духовке в течение 20-22 мин, пока они не станут румяными и ароматными.
  7. Пока пончики выпекаются, приготовьте ароматную масляную смесь. Растопите сливочное масло, добавьте в него измельченный чеснок, кинзу, немного соли и перца.
  8. Когда пончики будут готовы, смажьте их подготовленной масляной смесью.
  9. Также сверху можно добавить еще сыр.
  10. Подавать такие пампушки лучше горячими, когда сыр еще тянется, а корочка остается хрустящей.

Советы:

  • Добавьте любимые травы. Кинзу можно заменить петрушкой или базиликом для нового вкуса.

Эти нежные чесночные пампушки с сыром станут настоящим хитом вашего стола. Они сочетают в себе простоту приготовления, невероятный аромат и удовольствие от каждого кусочка. Это идеальный вариант как для семейного ужина, так и для праздничного застолья.

Мы также писали, как приготовить идеальное тесто для пиццы.

Читайте также:

Рецепт идеальной шаурмы! Секрет нежного соуса и сочного мяса!

Рецепт идеальной шаурмы! Секрет нежного соуса и сочного мяса!

Похожие темы:

Следующая публикация