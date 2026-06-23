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Чесночные стрелки по-корейски: рецепт оригинальной сезонной закуски
Начало лета — это сезон чесночных стрелок, не спешите выбрасывать их. Это пикантная, ароматная закуска, которая идеально подойдет к мясным блюдам, рису, кашам или как самостоятельное блюдо.
Для приготовления, молодые побеги чеснока помойте, обрежьте верх, нарежьте и обжарьте в растительном масле со специями.
Ингредиенты
- стрелки чеснока
- 300 г
- растительное масло
- 2 ст. л.
- соевый соус
- 2 ст. л.
- уксус яблочный
- 1 ст. л.
- сахар
- 1 ч. л.
- кориандр
- 0,25 ч. л.
- острый перец чили
- 0,25 ч. л.
- паприка молотая
- 0,5 ч. л.
- кунжут семена
- 1 ч. л.
- соль по вкусу.
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Стрелки чеснока помойте, отрежьте верхние соцветия и нарежьте на кусочки длиной 3-5 сантиметров.
В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло, выложите стрелки и обжарьте 5-7 минут, постоянно помешивая, чтобы они изменили цвет и стали мягкими. За 1-2 минуты до готовности добавьте кориандр, острый перец чили, паприку, сахар, соль, перемешайте.
Влейте соевый соус, яблочный уксус, протушите минуту и посыпьте кориандром. Остудите, переложите в емкость и отправьте в холодильник.
Советы:
В место яблочного уксуса можно использовать рисовый или винный уксус.