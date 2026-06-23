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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
80
Время на прочтение
1 мин

Чесночные стрелки по-корейски: рецепт оригинальной сезонной закуски

Начало лета — это сезон чесночных стрелок, не спешите выбрасывать их. Это пикантная, ароматная закуска, которая идеально подойдет к мясным блюдам, рису, кашам или как самостоятельное блюдо.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
25 минут
Пищевая ценность на 100 г
140 ккал
Комментарии
Чесночные стрелки по-корейски

Чесночные стрелки по-корейски / © Credits

Для приготовления, молодые побеги чеснока помойте, обрежьте верх, нарежьте и обжарьте в растительном масле со специями.

Ингредиенты

стрелки чеснока
300 г
растительное масло
2 ст. л.
соевый соус
2 ст. л.
уксус яблочный
1 ст. л.
сахар
1 ч. л.
кориандр
0,25 ч. л.
острый перец чили
0,25 ч. л.
паприка молотая
0,5 ч. л.
кунжут семена
1 ч. л.
соль по вкусу.

  1. Стрелки чеснока помойте, отрежьте верхние соцветия и нарежьте на кусочки длиной 3-5 сантиметров.

  2. В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло, выложите стрелки и обжарьте 5-7 минут, постоянно помешивая, чтобы они изменили цвет и стали мягкими. За 1-2 минуты до готовности добавьте кориандр, острый перец чили, паприку, сахар, соль, перемешайте.

  3. Влейте соевый соус, яблочный уксус, протушите минуту и посыпьте кориандром. Остудите, переложите в емкость и отправьте в холодильник.

Советы:

  • В место яблочного уксуса можно использовать рисовый или винный уксус.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
80
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