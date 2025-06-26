- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 1045
- Время на прочтение
- 1 мин
Чесночные стрелки, жаренные с яйцом: рецепт сезонного завтрака
Из молодых, нежных чесночных стрелок и яиц приготовьте ароматную, полезную яичницу, которая разнообразит ваше утреннее меню.
Готовится за считанные минуты, а жареные чесночные стрелки по вкусу напоминают грибы.
Ингредиенты
- чесночные стрелки
- 200 г
- яйца куриные
- 3 шт.
- сливочное масло
- 20 г
- растительное масло
- 2 ст. л.
- соль
-
- укроп свежий
-
Чесночные стрелки промойте под проточной водой, отрежьте соцветия, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте кусочками длиной 1-2 сантиметра.
Укроп промойте и мелко нарежьте.
Яйца куриные посолите и взбейте вилкой до однородного состояния.
На сковороде разогрейте сливочное и растительное масло, выложите чесночные стрелки, посолите и жарьте на среднем огне, помешивая 5-7 минут до мягкости стрелок, затем залейте яйцами и готовьте при закрытой крышке пять минут.
Готовое блюдо посыпьте укропом.
Советы:
По желанию блюдо можно посыпать натертым на терке твердым сыром.