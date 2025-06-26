ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
1045
Время на прочтение
1 мин

Чесночные стрелки, жаренные с яйцом: рецепт сезонного завтрака

Из молодых, нежных чесночных стрелок и яиц приготовьте ароматную, полезную яичницу, которая разнообразит ваше утреннее меню.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
20 минут
Пищевая ценность на 100 г
109 ккал
Чесночные стрелки жареные с яйцом

Чесночные стрелки жареные с яйцом / © Credits

Готовится за считанные минуты, а жареные чесночные стрелки по вкусу напоминают грибы.

Ингредиенты

чесночные стрелки
200 г
яйца куриные
3 шт.
сливочное масло
20 г
растительное масло
2 ст. л.
соль
укроп свежий

  1. Чесночные стрелки промойте под проточной водой, отрежьте соцветия, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте кусочками длиной 1-2 сантиметра.

  2. Укроп промойте и мелко нарежьте.

  3. Яйца куриные посолите и взбейте вилкой до однородного состояния.

  4. На сковороде разогрейте сливочное и растительное масло, выложите чесночные стрелки, посолите и жарьте на среднем огне, помешивая 5-7 минут до мягкости стрелок, затем залейте яйцами и готовьте при закрытой крышке пять минут.

  5. Готовое блюдо посыпьте укропом.

Советы:

  • По желанию блюдо можно посыпать натертым на терке твердым сыром.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie