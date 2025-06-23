Чесночный хлеб с сыром: рецепт ароматной выпечки

Чесночный хлеб с чесноком и сыром / © Credits

Если вы ищете универсальное блюдо, которое одинаково подойдет и к бокалу вина, и к фильмовому вечеру с друзьями, и к ужину в кругу семьи — попробуйте запеченный чесночный хлеб с сыром. Это не просто закуска — это настоящий хит для любого случая. О рецепте рассказали на странице samura_cooking.

Тертый сыр (моцарелла, чедер, гауда, сулугуни или микс) 100 г

Салями или колбаса 80 г

Соус песто (из базилика или рукколы) 2 ст. л.

Разогрейте духовку до 180°C. Пока она нагревается, у вас будет достаточно времени подготовить хлеб.

Возьми чиабату или другой мягкий хлеб с хрустящей корочкой. Сделайте глубокие надрезы в форме решетки, но не разрезай хлеб полностью. Должна получиться «гармошка», в которую вы сможете вставить начинку.

В маленькой миске смешайте растопленное сливочное масло и измельченный чеснок. По желанию можно добавить щепотку итальянских трав или паприки.

Кисточкой смажьте хлеб, особенно внимательно — между надрезами. Именно сюда должен проникнуть аромат.

Намажьте песто поверх хлеба. Если хотите более легкий вариант — замените песто на смесь оливкового масла с базиликом.

Аккуратно вставляйте кусочки салями и помидоры черри в каждый разрез. Чередуйте или миксуйте — в зависимости от вкусовых предпочтений.

Присыпьте хлеб тертым сыром, именно он сделает хлеб тягучим. Можете добавить пармезан для хрустящей корочки или моцареллу для нежной тягучести.

Поставьте хлеб в духовку примерно на 15-20 мин. Когда сыр расплавится, станет золотистым, а помидоры слегка запеченными — блюдо готово.