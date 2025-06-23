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Чесночный хлеб с сыром: рецепт ароматной выпечки
Нежный аромат чеснока, расплавленный сыр, хрустящая корочка, сочные помидоры и пикантная салями — все это в одном кусочке хлеба.
Если вы ищете универсальное блюдо, которое одинаково подойдет и к бокалу вина, и к фильмовому вечеру с друзьями, и к ужину в кругу семьи — попробуйте запеченный чесночный хлеб с сыром. Это не просто закуска — это настоящий хит для любого случая. О рецепте рассказали на странице samura_cooking.
Ингредиенты
- Багет или чиабата
- 1 шт.
- Сливочное масло (растопленное)
- 3 ст. л.
- Чеснок
- 2 зубчика
- Соус песто (из базилика или рукколы)
- 2 ст. л.
- Салями или колбаса
- 80 г
- Помидоры черри
- 6-8 шт.
- Тертый сыр (моцарелла, чедер, гауда, сулугуни или микс)
- 100 г
Приготовление
Разогрейте духовку до 180°C. Пока она нагревается, у вас будет достаточно времени подготовить хлеб.
Возьми чиабату или другой мягкий хлеб с хрустящей корочкой. Сделайте глубокие надрезы в форме решетки, но не разрезай хлеб полностью. Должна получиться «гармошка», в которую вы сможете вставить начинку.
В маленькой миске смешайте растопленное сливочное масло и измельченный чеснок. По желанию можно добавить щепотку итальянских трав или паприки.
Кисточкой смажьте хлеб, особенно внимательно — между надрезами. Именно сюда должен проникнуть аромат.
Намажьте песто поверх хлеба. Если хотите более легкий вариант — замените песто на смесь оливкового масла с базиликом.
Аккуратно вставляйте кусочки салями и помидоры черри в каждый разрез. Чередуйте или миксуйте — в зависимости от вкусовых предпочтений.
Присыпьте хлеб тертым сыром, именно он сделает хлеб тягучим. Можете добавить пармезан для хрустящей корочки или моцареллу для нежной тягучести.
Поставьте хлеб в духовку примерно на 15-20 мин. Когда сыр расплавится, станет золотистым, а помидоры слегка запеченными — блюдо готово.
Подавайте еще теплым, пока сыр не затянулся. Можно украсить зеленью, например, петрушкой или базиликом.
Советы
Замените салями на оливки, шампиньоны или карамелизированный лук.
Прекрасно сочетается с томатным соусом или греческим йогуртом со специями.
Если осталось — разогрей в духовке или на сковороде.
Чесночный хлеб с сыром, салями и черри — идеальное сочетание простоты, доступности и изысканного вкуса. С минимальными усилиями вы создадите эффектное, ароматное блюдо, которое подойдет к любому столу.