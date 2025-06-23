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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
221
Время на прочтение
2 мин

Чесночный хлеб с сыром: рецепт ароматной выпечки

Нежный аромат чеснока, расплавленный сыр, хрустящая корочка, сочные помидоры и пикантная салями — все это в одном кусочке хлеба.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
330 ккал
Чесночный хлеб с чесноком и сыром

Чесночный хлеб с чесноком и сыром / © Credits

Если вы ищете универсальное блюдо, которое одинаково подойдет и к бокалу вина, и к фильмовому вечеру с друзьями, и к ужину в кругу семьи — попробуйте запеченный чесночный хлеб с сыром. Это не просто закуска — это настоящий хит для любого случая. О рецепте рассказали на странице samura_cooking.

Ингредиенты

Багет или чиабата
1 шт.
Сливочное масло (растопленное)
3 ст. л.
Чеснок
2 зубчика
Соус песто (из базилика или рукколы)
2 ст. л.
Салями или колбаса
80 г
Помидоры черри
6-8 шт.
Тертый сыр (моцарелла, чедер, гауда, сулугуни или микс)
100 г

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 180°C. Пока она нагревается, у вас будет достаточно времени подготовить хлеб.

  2. Возьми чиабату или другой мягкий хлеб с хрустящей корочкой. Сделайте глубокие надрезы в форме решетки, но не разрезай хлеб полностью. Должна получиться «гармошка», в которую вы сможете вставить начинку.

  3. В маленькой миске смешайте растопленное сливочное масло и измельченный чеснок. По желанию можно добавить щепотку итальянских трав или паприки.

  4. Кисточкой смажьте хлеб, особенно внимательно — между надрезами. Именно сюда должен проникнуть аромат.

  5. Намажьте песто поверх хлеба. Если хотите более легкий вариант — замените песто на смесь оливкового масла с базиликом.

  6. Аккуратно вставляйте кусочки салями и помидоры черри в каждый разрез. Чередуйте или миксуйте — в зависимости от вкусовых предпочтений.

  7. Присыпьте хлеб тертым сыром, именно он сделает хлеб тягучим. Можете добавить пармезан для хрустящей корочки или моцареллу для нежной тягучести.

  8. Поставьте хлеб в духовку примерно на 15-20 мин. Когда сыр расплавится, станет золотистым, а помидоры слегка запеченными — блюдо готово.

  9. Подавайте еще теплым, пока сыр не затянулся. Можно украсить зеленью, например, петрушкой или базиликом.

Советы

  • Замените салями на оливки, шампиньоны или карамелизированный лук.

  • Прекрасно сочетается с томатным соусом или греческим йогуртом со специями.

  • Если осталось — разогрей в духовке или на сковороде.

Чесночный хлеб с сыром, салями и черри — идеальное сочетание простоты, доступности и изысканного вкуса. С минимальными усилиями вы создадите эффектное, ароматное блюдо, которое подойдет к любому столу.

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