Чесночный конфи и курица с лимоном: очень необычный рецепт

Несмотря на необычность, этот рецепт не требует особых навыков и значительного количества времени. Большая часть приготовления не требует ручного труда, а чесночный конфи можно приготовить заранее.
"Конфи" происходит от французского слова "confire", что означает "сохранять". Медленное приготовление чеснока в масле создает насыщенный, но мягкий вкус. Чесночный конфи можно использовать как приправу. Если он есть у вас под рукой, вы можете быстро приготовить что-то вкусное: пасту, тост, картошку или приправить конфи любое мясное блюдо.
Ингредиенты
- чеснок — 20 зубчиков
- лимон — 1 шт.
- тимьян — 5 веточек
- оливковое масло — половина стакана
- целая курица — 1 шт.
- соль и свежемолотый черный перец
- бальзамический уксус — 2 ст. л
- мед — 2 ч. л
Подготовка
Очистите чеснок.
Лимон очень тонко нарежьте и очистите от семян.
Разрежьте курицу на 8 частей, с кожицей и костями.
Приготовление
Разогрейте духовку до 160 градусов.
Смешайте чеснок, лимон и тимьян в форме для запекания. Налейте оливковое масло и запекайте, не накрывая крышкой, пока чеснок не станет мягким, 30-35 минут. Слегка охладите в течение 10 минут. Увеличьте температуру духовки до 190 градусов.
Приправьте курицу солью и перцем. Руками натрите курицу уксусом и медом.
Добавьте курицу в центр формы для запекания и выложите чесночную смесь поверх курицы.
Накройте крышкой или алюминиевой фольгой. Выпекайте 40 минут. Снимите крышку и запекайте до готовности курицы еще 15-20 минут. Выбросьте тимьян и подавайте.
Советы
- Чесночный конфи с лимоном и тимьяном можно приготовить, охладить и хранить в холодильнике в стеклянной банке с плотно закрывающейся крышкой до 2-х недель. Перед употреблением доведите конфи до комнатной температуры, чтобы масло стало жидким.
- Курицу можно разделать, замариновать и хранить в холодильнике до 24-х часов. Перед приготовлением доведите ее до комнатной температуры.
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