Чесночный крем-суп: рецепт пикантного согревающего блюда

Когда за окном холодно, а настроение требует уюта, нет ничего лучше теплого крема-супа. И если вы хотите удивить своих близких или просто порадовать себя чем-то особенным, чесночный крем-суп – именно то, что нужно.

О рецепте с минимумом ингредиентов, но максимумом вкуса, рассказали на странице alfiecooks. Этот суп может стать вашим фаворитом. А добавление шнит-лука сделает его настоящим кулинарным наслаждением.

Этот суп – идеальное сочетание нежности и аромата. Главный ингредиент, чеснок, приобретает мягкий сладковатый вкус после запекания, это придает блюду особый шарм. Кроме того, кремовая текстура и аромат трав создают настоящую магию на вашем столе. Рецепт рассчитан на 4 порции.

Ингредиенты Чеснок 2 головки Лук 1 шт. Картофель 1 шт. Свежий чабрец 15 г Овощной бульон 750 мл Сливки 250 мл Свежий лук Сливочное масло 1 ст. л Соль Перец Оливковое масло

Приготовление

Отрежьте верхушки двух головок чеснока, слегка приправьте их солью, перцем и смажьте оливковым маслом. Заверните в фольгу и запекайте в духовке при 180°C в течение 30–40 мин. Чеснок должен стать золотистым и мягким. Нарежьте кубиками большую луковицу и картофелину. Листочки тимьяна осторожно отделите от стеблей. В кастрюле нагрейте небольшое количество оливкового масла и растопите 1 ст. л сливочного масла. На среднем огне обжарьте лук и картофель с щепоткой соли, пока они не станут мягкими. Выдавите из запеченных головок чеснока мякоть и добавьте его в кастрюлю вместе с тимьяном. Тщательно перемешайте. Залейте овощи овощным бульоном. Оставьте на медленном огне еще на десять минут, чтобы все вкусы соединились. Переложите суп в блендер и взбивайте до кремовой смеси. Постепенно добавляйте сливки для получения нежной текстуры. Если суп получится слишком густым, добавьте еще немного бульона.

Для подачи мелко нашинкуйте шнит-лук. Разлейте суп по тарелкам и украсьте его несколькими каплями сливок, маслом чили и свежим зеленым луком. Подавайте вместе с горячими тостами, слегка смазанными сливочным маслом.

Советы:

Если хотите экспериментировать, попробуйте добавить в рецепт немного тертого пармезана или заменить чабрец розмарином для другого оттенка вкуса.

Чесночный крем-суп – это не просто еда, а настоящий ритуал уюта и тепла. Попытайтесь приготовить его для себя или своей семьи и вы не сможете не влюбиться в его вкус.

Приятного аппетита!

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