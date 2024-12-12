Четтбуллар: рецепт знаменитых жареных шведских фрикаделек

Нежные и сочные шведские тефтели, приправленные пикантным сливочным соусом, прекрасно подойдут к картофельному пюре или яичной лапше.

На странице The Cozy Cook рассказали, что этот рецепт может стать вашим любимым блюдом, ведь он по-своему уникален и вкусен.

Ингредиенты

Для фрикаделек:

Говяжий фарш 500 г

Свиной фарш 250 г

Душистый перец ½ ч. л

Мускатный орех ¼ ч. л

Лук 1 шт.

Чеснок 2 зубчика

Панировочные сухари ½ стакана

Тертый пармезан ¼ стакана

Яйцо 1 шт.

Молоко ¼ стакана

Соль

Черный перец

Для соуса:

Сливочное масло 2 ст. л

Мука 2 ст. л

Говяжий бульон 1 стакан

Куриный бульон ½ стакана

Вустерский соус 1 ч. л

Дижонская горчица 1ч. л

Сливки ½ стакана

Измельченная свежая петрушка

Приготовление

В большой миске смешайте панировочные сухари, пармезан, яйцо, молоко, лук, чеснок, соль, душистый перец, мускатный орех и черный перец. Добавьте фарш и аккуратно перемешайте, пока масса станет однородной. Сформируйте фрикадельки размером примерно 4 см. Уложите их в холодильник на 15 минут или оставьте на ночь. Обжарьте фрикадельки на среднем огне до золотистой корочки и отложите. В той же сковороде растопите сливочное масло. Добавьте муку и перемешивайте, пока не образуется однородная паста. Понемногу начните вливать говяжий и куриный бульоны, постоянно помешивая. Добавьте вустерский соус, дижонскую горчицу и сливки. Хорошо перемешайте. Доведите соус до средней густоты. Положите фрикадельки в сковороду, полейте соусом и тушите под крышкой 10–15 минут. Подавайте горячими и украсьте петрушкой.

Советы:

Вместо сливок можно использовать жирную сметану.

Сырые фрикадельки можно заморозить до 3 месяцев. П

Готовые фрикадельки храните в герметичном контейнере до 3 дней в холодильнике или до 3 месяцев в морозильнике.

Разогревайте блюдо на слабом огне, чтобы соус не расслоился.

Попробуйте этот рецепт и наслаждайтесь шведским уютом в каждом кусочке.

Приятного аппетита!

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