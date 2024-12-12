Четтбуллар: рецепт знаменитых жареных шведских фрикаделек

Нежные и сочные шведские тефтели, приправленные пикантным сливочным соусом, прекрасно подойдут к картофельному пюре или яичной лапше.
На странице The Cozy Cook рассказали, что этот рецепт может стать вашим любимым блюдом, ведь он по-своему уникален и вкусен.
Ингредиенты
Для фрикаделек:
- Говяжий фарш 500 г
- Свиной фарш 250 г
- Душистый перец ½ ч. л
- Мускатный орех ¼ ч. л
- Лук 1 шт.
- Чеснок 2 зубчика
- Панировочные сухари ½ стакана
- Тертый пармезан ¼ стакана
- Яйцо 1 шт.
- Молоко ¼ стакана
- Соль
- Черный перец
Для соуса:
- Сливочное масло 2 ст. л
- Мука 2 ст. л
- Говяжий бульон 1 стакан
- Куриный бульон ½ стакана
- Вустерский соус 1 ч. л
- Дижонская горчица 1ч. л
- Сливки ½ стакана
- Измельченная свежая петрушка
Приготовление
- В большой миске смешайте панировочные сухари, пармезан, яйцо, молоко, лук, чеснок, соль, душистый перец, мускатный орех и черный перец.
- Добавьте фарш и аккуратно перемешайте, пока масса станет однородной.
- Сформируйте фрикадельки размером примерно 4 см.
- Уложите их в холодильник на 15 минут или оставьте на ночь.
- Обжарьте фрикадельки на среднем огне до золотистой корочки и отложите.
- В той же сковороде растопите сливочное масло.
- Добавьте муку и перемешивайте, пока не образуется однородная паста.
- Понемногу начните вливать говяжий и куриный бульоны, постоянно помешивая.
- Добавьте вустерский соус, дижонскую горчицу и сливки. Хорошо перемешайте.
- Доведите соус до средней густоты.
- Положите фрикадельки в сковороду, полейте соусом и тушите под крышкой 10–15 минут.
- Подавайте горячими и украсьте петрушкой.
Советы:
- Вместо сливок можно использовать жирную сметану.
- Сырые фрикадельки можно заморозить до 3 месяцев. П
- Готовые фрикадельки храните в герметичном контейнере до 3 дней в холодильнике или до 3 месяцев в морозильнике.
- Разогревайте блюдо на слабом огне, чтобы соус не расслоился.
Попробуйте этот рецепт и наслаждайтесь шведским уютом в каждом кусочке.
Приятного аппетита!
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