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Четтбуллар: рецепт знаменитых жареных шведских фрикаделек

Четтбуллар: рецепт знаменитых жареных шведских фрикаделек

Котбулар: рецепт известных жареных шведских фрикаделек / Фото: Credits

Нежные и сочные шведские тефтели, приправленные пикантным сливочным соусом, прекрасно подойдут к картофельному пюре или яичной лапше.

На странице The Cozy Cook рассказали, что этот рецепт может стать вашим любимым блюдом, ведь он по-своему уникален и вкусен.

Ингредиенты

Для фрикаделек:

  • Говяжий фарш 500 г
  • Свиной фарш 250 г
  • Душистый перец ½ ч. л
  • Мускатный орех ¼ ч. л
  • Лук 1 шт.
  • Чеснок 2 зубчика
  • Панировочные сухари ½ стакана
  • Тертый пармезан ¼ стакана
  • Яйцо 1 шт.
  • Молоко ¼ стакана
  • Соль
  • Черный перец

Для соуса:

  • Сливочное масло 2 ст. л
  • Мука 2 ст. л
  • Говяжий бульон 1 стакан
  • Куриный бульон ½ стакана
  • Вустерский соус 1 ч. л
  • Дижонская горчица 1ч. л
  • Сливки ½ стакана
  • Измельченная свежая петрушка

Приготовление

  1. В большой миске смешайте панировочные сухари, пармезан, яйцо, молоко, лук, чеснок, соль, душистый перец, мускатный орех и черный перец.
  2. Добавьте фарш и аккуратно перемешайте, пока масса станет однородной.
  3. Сформируйте фрикадельки размером примерно 4 см.
  4. Уложите их в холодильник на 15 минут или оставьте на ночь.
  5. Обжарьте фрикадельки на среднем огне до золотистой корочки и отложите.
  6. В той же сковороде растопите сливочное масло.
  7. Добавьте муку и перемешивайте, пока не образуется однородная паста.
  8. Понемногу начните вливать говяжий и куриный бульоны, постоянно помешивая.
  9. Добавьте вустерский соус, дижонскую горчицу и сливки. Хорошо перемешайте.
  10. Доведите соус до средней густоты.
  11. Положите фрикадельки в сковороду, полейте соусом и тушите под крышкой 10–15 минут.
  12. Подавайте горячими и украсьте петрушкой.

Советы:

  • Вместо сливок можно использовать жирную сметану.
  • Сырые фрикадельки можно заморозить до 3 месяцев. П
  • Готовые фрикадельки храните в герметичном контейнере до 3 дней в холодильнике или до 3 месяцев в морозильнике.
  • Разогревайте блюдо на слабом огне, чтобы соус не расслоился.

Попробуйте этот рецепт и наслаждайтесь шведским уютом в каждом кусочке.

Приятного аппетита!

Мы также писали, как приготовить жареные котлеты из куриного филе и печени.

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