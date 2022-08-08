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Чиабатта с тунцом: популярный рецепт мальтийской кухни

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Чиабатта с тунцом: популярный рецепт мальтийской кухни

Фото: Credits

На Мальте очень популярен закрытый бутерброд из фтиры с различными начинками. Фтира - это мальтийский аналог чиабатты.

Сочетание хлеба и тунца популярно во всем мире. Часто такие бутерброды включают майонез, вареное яйцо или кукурузу. Предлагаем вам средиземноморский вариант этого классического сочетания, он очень вкусный и самый здоровый. 

Ингредиенты

  • чиабатта - 1 шт.
  • оливковое масло - 2-3 ст. л.
  • томатное пюре - 2-3 ст. л.
  • консервированный тунец - 150 г
  • лук-шалот - 1 шт. 
  • петрушка - 1 ст. л.
  • каперсы - 1 ст. л.
  • оливки без косточек - 10 шт.
  • морская соль и свежемолотый перец
  • маринованные овощи или картофельные чипсы для подачи

Приготовление

Разрежьте хлеб горизонтально пополам. Сбрызните срезы большим количеством оливкового масла, смажьте томатным пюре, приправьте солью и перцем. 

В миску выложите тунца и добавьте к нему немного оливкового масла. Добавьте мелко нарезанный лук-шалот, нарезанную петрушку, каперсы (можно заменить мелко нарезанными маринованными огурцами) и нарезанные оливки. Хорошо перемешайте, если суховато, добавьте еще оливкового масла. Посолите, если необходимо. 

Выложите смесь тунца на одну из половинок чиабатты, накройте другой половиной и разрежьте по центру.

Подавайте с маринованными овощами, картофелем фри или чипсами. 

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