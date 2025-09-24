Чихиртма: рецепт грузинского супа

Чихиртма / © Credits

Реклама

Этот суп — не просто первое блюдо, а символ гостеприимства и уюта. Он нежный, сытный и легкий одновременно, с неповторимым сочетанием куриного бульона, пряной зажарки и лимонной кислинки. На странице Має бути смачно рассказали, что он идеально подходит для семейного обеда, а его приготовление превращается в настоящий ритуал вкуса и тепла.

Ингредиенты Курица 1,5 кг Вода 4 л Лук 4 шт. Яйца 4 шт. Мука 3 ст. л. Масло сливочное 30 г Чеснок 2 зубчика Сок лимона Хмели-сунели 2 ч. л. Соль Перец Зелень (кинза, петрушка)

Приготовление

В большую кастрюлю налейте воду, добавьте курицу и доведите до кипения. Снимите пену, чтобы бульон был прозрачным, добавьте 1 ч. л соли. Варите на среднем огне 40-50 мин. Достаньте курицу, охладите и разберите на порционные кусочки. На сковороде разогрейте масло, добавьте мелко нарезанный лук. Тушите на слабом огне до прозрачности и мягкости. Добавьте немного бульона и всыпьте муку, постоянно помешивайте. Приправьте хмели-сунели и перцем. Взбейте яйца. Постепенно добавьте немного охлажденного бульона, чтобы яйца не свернулись при добавлении в горячий суп. Верните бульон на плиту, добавьте луковую массу и хорошо размешайте. Влейте яичную смесь, продолжайте помешивать. Добавьте курицу, измельченный чеснок и лимонный сок, попробуйте на соль и перец. Варите на слабом огне еще 5-10 мин, постоянно помешивая. Добавьте свежую зелень, например, кинзу или петрушку, непосредственно перед подачей. Подавайте суп горячим, желательно с хрустящим хлебом.

Советы

Для более насыщенного вкуса можно добавить 1-2 лавровых листа во время варки бульона.

Если курица молодая, варите 35-40 мин, чтобы мясо осталось нежным.

Яичную смесь вливайте тонкой струйкой и быстро перемешивайте, чтобы она загустела равномерно и не свернулась.

Этот суп — настоящая грузинская классика, которая легко завоевывает сердце своим нежным вкусом и ароматом. Приготовив чихиртму дома, вы почувствуете тепло грузинской кухни и удивите родных новым кулинарным открытием.