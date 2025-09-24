ТСН в социальных сетях

Чихиртма: рецепт грузинского супа

Грузинская кухня известна своей насыщенностью вкуса и ароматов, а чихиртма — яркий пример такого кулинарного чуда.

Чихиртма

Чихиртма / © Credits

Этот суп — не просто первое блюдо, а символ гостеприимства и уюта. Он нежный, сытный и легкий одновременно, с неповторимым сочетанием куриного бульона, пряной зажарки и лимонной кислинки. На странице Має бути смачно рассказали, что он идеально подходит для семейного обеда, а его приготовление превращается в настоящий ритуал вкуса и тепла.

Ингредиенты

Курица
1,5 кг
Вода
4 л
Лук
4 шт.
Яйца
4 шт.
Мука
3 ст. л.
Масло сливочное
30 г
Чеснок
2 зубчика
Сок лимона
Хмели-сунели
2 ч. л.
Соль
Перец
Зелень (кинза, петрушка)

Приготовление

  1. В большую кастрюлю налейте воду, добавьте курицу и доведите до кипения.

  2. Снимите пену, чтобы бульон был прозрачным, добавьте 1 ч. л соли.

  3. Варите на среднем огне 40-50 мин.

  4. Достаньте курицу, охладите и разберите на порционные кусочки.

  5. На сковороде разогрейте масло, добавьте мелко нарезанный лук.

  6. Тушите на слабом огне до прозрачности и мягкости.

  7. Добавьте немного бульона и всыпьте муку, постоянно помешивайте.

  8. Приправьте хмели-сунели и перцем.

  9. Взбейте яйца.

  10. Постепенно добавьте немного охлажденного бульона, чтобы яйца не свернулись при добавлении в горячий суп.

  11. Верните бульон на плиту, добавьте луковую массу и хорошо размешайте.

  12. Влейте яичную смесь, продолжайте помешивать.

  13. Добавьте курицу, измельченный чеснок и лимонный сок, попробуйте на соль и перец.

  14. Варите на слабом огне еще 5-10 мин, постоянно помешивая.

  15. Добавьте свежую зелень, например, кинзу или петрушку, непосредственно перед подачей.

  16. Подавайте суп горячим, желательно с хрустящим хлебом.

Советы

  • Для более насыщенного вкуса можно добавить 1-2 лавровых листа во время варки бульона.

  • Если курица молодая, варите 35-40 мин, чтобы мясо осталось нежным.

  • Яичную смесь вливайте тонкой струйкой и быстро перемешивайте, чтобы она загустела равномерно и не свернулась.

Этот суп — настоящая грузинская классика, которая легко завоевывает сердце своим нежным вкусом и ароматом. Приготовив чихиртму дома, вы почувствуете тепло грузинской кухни и удивите родных новым кулинарным открытием.

