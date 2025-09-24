- Дата публикации
Чихиртма: рецепт грузинского супа
Грузинская кухня известна своей насыщенностью вкуса и ароматов, а чихиртма — яркий пример такого кулинарного чуда.
Этот суп — не просто первое блюдо, а символ гостеприимства и уюта. Он нежный, сытный и легкий одновременно, с неповторимым сочетанием куриного бульона, пряной зажарки и лимонной кислинки. На странице Має бути смачно рассказали, что он идеально подходит для семейного обеда, а его приготовление превращается в настоящий ритуал вкуса и тепла.
Ингредиенты
- Курица
- 1,5 кг
- Вода
- 4 л
- Лук
- 4 шт.
- Яйца
- 4 шт.
- Мука
- 3 ст. л.
- Масло сливочное
- 30 г
- Чеснок
- 2 зубчика
- Сок лимона
-
- Хмели-сунели
- 2 ч. л.
- Соль
-
- Перец
-
- Зелень (кинза, петрушка)
-
Приготовление
В большую кастрюлю налейте воду, добавьте курицу и доведите до кипения.
Снимите пену, чтобы бульон был прозрачным, добавьте 1 ч. л соли.
Варите на среднем огне 40-50 мин.
Достаньте курицу, охладите и разберите на порционные кусочки.
На сковороде разогрейте масло, добавьте мелко нарезанный лук.
Тушите на слабом огне до прозрачности и мягкости.
Добавьте немного бульона и всыпьте муку, постоянно помешивайте.
Приправьте хмели-сунели и перцем.
Взбейте яйца.
Постепенно добавьте немного охлажденного бульона, чтобы яйца не свернулись при добавлении в горячий суп.
Верните бульон на плиту, добавьте луковую массу и хорошо размешайте.
Влейте яичную смесь, продолжайте помешивать.
Добавьте курицу, измельченный чеснок и лимонный сок, попробуйте на соль и перец.
Варите на слабом огне еще 5-10 мин, постоянно помешивая.
Добавьте свежую зелень, например, кинзу или петрушку, непосредственно перед подачей.
Подавайте суп горячим, желательно с хрустящим хлебом.
Советы
Для более насыщенного вкуса можно добавить 1-2 лавровых листа во время варки бульона.
Если курица молодая, варите 35-40 мин, чтобы мясо осталось нежным.
Яичную смесь вливайте тонкой струйкой и быстро перемешивайте, чтобы она загустела равномерно и не свернулась.
Этот суп — настоящая грузинская классика, которая легко завоевывает сердце своим нежным вкусом и ароматом. Приготовив чихиртму дома, вы почувствуете тепло грузинской кухни и удивите родных новым кулинарным открытием.