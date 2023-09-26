Чипсы из куриного филе в сушилке: простой рецепт

Чтобы приготовить куриные чипсы, понадобится сушилка для овощей и фруктов. Это удобный и вкусный перекус на работе, в дороге, школе.

Для куриных чипсов нам понадобятся куриное филе и приправы.

Ингредиенты:

куриное филе – 1 кг;

соевый соус – 2 ст. л.;

чеснок сушеный – 2 ч. л.;

перец черный молотый – 1 ч. л.;

лимонный сок – 2 ст. л.;

паприка – 2 ч. л.;

растительное масло – 2 ст. л.;

сахар – 0,5 ч. л.;

соль – 1 ч. л.

Приготовление:

У куриного филе удалите пленку и жир. Промойте, обсушите бумажным полотенцем.

Нарежьте его тонкими пластинками и одинаковой толщины. В отдельной миске смешайте соевый соус, чеснок сушеный чеснок, перец, лимонный сок, паприку, растительное масло, сахар, соль. Перемешайте.

Залейте филе этим маринадом и все хорошо перемешайте. Мясо поставьте в холодильник мариноваться на 8-12 часов. Затем разложите кусочки филе на лотки сушилки отдельно друг от друга, чтобы они не соприкасались.

Сушите при температуре 70 градусов 5-6 часов или 50-55 градусов – 10-14 часов.

Храните мясо в стеклянной банке или бумажном пакете при комнатной температуре.

Советы:

Филе можно слегка подморозить, чтобы легче нарезать на тонкие пластинки.

Паприку используйте сладкую или копченую.

Мясо можно хранить до 6 месяцев.

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