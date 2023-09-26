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Чипсы из куриного филе в сушилке: простой рецепт

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
198
Время на прочтение
1 мин
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Чипсы из куриного филе в сушилке: простой рецепт

Чипсы из куриного филе / Фото: Credits

Чтобы приготовить куриные чипсы, понадобится сушилка для овощей и фруктов. Это удобный и вкусный перекус на работе, в дороге, школе.

Для куриных чипсов нам понадобятся куриное филе и приправы.

Ингредиенты:

  • куриное филе – 1 кг;
  • соевый соус – 2 ст. л.;
  • чеснок сушеный – 2 ч. л.;
  • перец черный молотый – 1 ч. л.;
  • лимонный сок – 2 ст. л.;
  • паприка – 2 ч. л.;
  • растительное масло – 2 ст. л.;
  • сахар – 0,5 ч. л.;
  • соль – 1 ч. л.

Приготовление:

У куриного филе удалите пленку и жир. Промойте, обсушите бумажным полотенцем.

Нарежьте его тонкими пластинками и одинаковой толщины. В отдельной миске смешайте соевый соус, чеснок сушеный чеснок, перец, лимонный сок, паприку, растительное масло, сахар, соль. Перемешайте. 

Залейте филе этим маринадом и все хорошо перемешайте. Мясо поставьте в холодильник мариноваться на 8-12 часов. Затем разложите кусочки филе на лотки сушилки отдельно друг от друга, чтобы они не соприкасались.

Сушите при температуре 70 градусов 5-6 часов или 50-55 градусов – 10-14 часов.

Храните мясо в стеклянной банке или бумажном пакете при комнатной температуре.

Советы:

Филе можно слегка подморозить, чтобы легче нарезать на тонкие пластинки.

Паприку используйте сладкую или копченую.

Мясо можно хранить до 6 месяцев.

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Дата публикации
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