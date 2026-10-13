Чирке поприкаш с нокедлями: рецепт венгерской классики

Чирке поприкаш с нокедлями tiktok.com_myroslava.pekariuk

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Если хочется чего-то по-настоящему домашнего, стоит попробовать чирке поприкаш с нокедлями, рецепт о котором рассказала фудблогер Мирослава Пекарюк. Куриное мясо медленно тушится с луком, сладким перцем и помидорами, а сметана придает блюду нежность. Дополняют всё маленькие галушки — нокедли, которые прекрасно впитывают насыщенный соус.

Ингредиенты

Для куриного поприкаша

филе куриного бедра — 800 г

сливочное масло — 80 г

лук — 2 шт.

болгарский перец — 2 шт.

помидоры — 2 шт.

томатное пюре — 180 г

сметана жирностью 15% — 250 г

мука — 25 г

растительное масло — 20 г

чеснок — 5 зубчиков

перец чили (по желанию) — 1 шт.

соль

перец

Для нокедлей

яйца — 3 шт.

вода — 200 мл

мука — 250 г

соль

Приготовление

Лук мелко нарежьте и обжарьте на смеси сливочного масла и растительного масла. Он должен стать мягким, но не подрумяниться — именно так блюдо сохранит нежный вкус. Филе куриного бедра нарежьте крупными кусочками, выложите к луку и готовьте на слабом огне 5–7 мин. Не нужно доводить мясо до золотистой корочки, оно должно постепенно тушиться. Болгарский перец нарежьте кусочками, добавьте к курице, перемешайте, накройте крышкой и оставьте примерно на 7 минут. Помидоры натрите на терке, чтобы кожица осталась в руках, а затем добавьте томатную мякоть и томатное пюре. Посолите, поперчите и тушите до готовности мяса. Добавьте в блюдо натертый чеснок и мелко нарезанный перец чили, если любите острое. Отдельно смешайте сметану с мукой до однородной консистенции, без комочков, и добавьте смесь в соус. Перемешайте, чтобы соус стал гуще и приобрел кремообразную консистенцию. Взбейте яйца с водой, добавьте муку и соль. Должно получиться густое, липкое тесто, примерно как на оладьи. Доведите до кипения подсоленную воду в кастрюле. Смажьте дуршлаг маслом, выложите на него тесто и протирайте его через отверстия прямо в кипящую воду. Так образуются маленькие нокедли. Варите галушки несколько минут, пока они не всплывут на поверхность и не будут готовы. Подавайте нокедли горячими вместе с куриным поприкашем и щедро полейте всё ароматным соусом.

Курица с кнедликами — блюдо для тех вечеров, когда хочется сытной домашней еды без лишней суеты.

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