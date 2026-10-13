- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 6
- Время на прочтение
- 2 мин
Чирке поприкаш с нокедлями: рецепт венгерской классики
Сытное венгерское блюдо, в котором сочетаются нежный куриный поприкаш с овощами, сливочно-томатный соус и домашние нокедли.
Если хочется чего-то по-настоящему домашнего, стоит попробовать чирке поприкаш с нокедлями, рецепт о котором рассказала фудблогер Мирослава Пекарюк. Куриное мясо медленно тушится с луком, сладким перцем и помидорами, а сметана придает блюду нежность. Дополняют всё маленькие галушки — нокедли, которые прекрасно впитывают насыщенный соус.
Ингредиенты
Для куриного поприкаша
филе куриного бедра — 800 г
сливочное масло — 80 г
лук — 2 шт.
болгарский перец — 2 шт.
помидоры — 2 шт.
томатное пюре — 180 г
сметана жирностью 15% — 250 г
мука — 25 г
растительное масло — 20 г
чеснок — 5 зубчиков
перец чили (по желанию) — 1 шт.
соль
перец
Для нокедлей
яйца — 3 шт.
вода — 200 мл
мука — 250 г
соль
Приготовление
Лук мелко нарежьте и обжарьте на смеси сливочного масла и растительного масла. Он должен стать мягким, но не подрумяниться — именно так блюдо сохранит нежный вкус.
Филе куриного бедра нарежьте крупными кусочками, выложите к луку и готовьте на слабом огне 5–7 мин. Не нужно доводить мясо до золотистой корочки, оно должно постепенно тушиться.
Болгарский перец нарежьте кусочками, добавьте к курице, перемешайте, накройте крышкой и оставьте примерно на 7 минут.
Помидоры натрите на терке, чтобы кожица осталась в руках, а затем добавьте томатную мякоть и томатное пюре.
Посолите, поперчите и тушите до готовности мяса.
Добавьте в блюдо натертый чеснок и мелко нарезанный перец чили, если любите острое.
Отдельно смешайте сметану с мукой до однородной консистенции, без комочков, и добавьте смесь в соус.
Перемешайте, чтобы соус стал гуще и приобрел кремообразную консистенцию.
Взбейте яйца с водой, добавьте муку и соль. Должно получиться густое, липкое тесто, примерно как на оладьи.
Доведите до кипения подсоленную воду в кастрюле.
Смажьте дуршлаг маслом, выложите на него тесто и протирайте его через отверстия прямо в кипящую воду. Так образуются маленькие нокедли.
Варите галушки несколько минут, пока они не всплывут на поверхность и не будут готовы.
Подавайте нокедли горячими вместе с куриным поприкашем и щедро полейте всё ароматным соусом.
Курица с кнедликами — блюдо для тех вечеров, когда хочется сытной домашней еды без лишней суеты.