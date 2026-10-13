ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
6
Время на прочтение
2 мин

Чирке поприкаш с нокедлями: рецепт венгерской классики

Сытное венгерское блюдо, в котором сочетаются нежный куриный поприкаш с овощами, сливочно-томатный соус и домашние нокедли.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Чирке поприкаш с нокедлями tiktok.com_myroslava.pekariuk

Чирке поприкаш с нокедлями tiktok.com_myroslava.pekariuk

Если хочется чего-то по-настоящему домашнего, стоит попробовать чирке поприкаш с нокедлями, рецепт о котором рассказала фудблогер Мирослава Пекарюк. Куриное мясо медленно тушится с луком, сладким перцем и помидорами, а сметана придает блюду нежность. Дополняют всё маленькие галушки — нокедли, которые прекрасно впитывают насыщенный соус.

Ингредиенты

Для куриного поприкаша

  • филе куриного бедра — 800 г

  • сливочное масло — 80 г

  • лук — 2 шт.

  • болгарский перец — 2 шт.

  • помидоры — 2 шт.

  • томатное пюре — 180 г

  • сметана жирностью 15% — 250 г

  • мука — 25 г

  • растительное масло — 20 г

  • чеснок — 5 зубчиков

  • перец чили (по желанию) — 1 шт.

  • соль

  • перец

Для нокедлей

  • яйца — 3 шт.

  • вода — 200 мл

  • мука — 250 г

  • соль

Приготовление

  1. Лук мелко нарежьте и обжарьте на смеси сливочного масла и растительного масла. Он должен стать мягким, но не подрумяниться — именно так блюдо сохранит нежный вкус.

  2. Филе куриного бедра нарежьте крупными кусочками, выложите к луку и готовьте на слабом огне 5–7 мин. Не нужно доводить мясо до золотистой корочки, оно должно постепенно тушиться.

  3. Болгарский перец нарежьте кусочками, добавьте к курице, перемешайте, накройте крышкой и оставьте примерно на 7 минут.

  4. Помидоры натрите на терке, чтобы кожица осталась в руках, а затем добавьте томатную мякоть и томатное пюре.

  5. Посолите, поперчите и тушите до готовности мяса.

  6. Добавьте в блюдо натертый чеснок и мелко нарезанный перец чили, если любите острое.

  7. Отдельно смешайте сметану с мукой до однородной консистенции, без комочков, и добавьте смесь в соус.

  8. Перемешайте, чтобы соус стал гуще и приобрел кремообразную консистенцию.

  9. Взбейте яйца с водой, добавьте муку и соль. Должно получиться густое, липкое тесто, примерно как на оладьи.

  10. Доведите до кипения подсоленную воду в кастрюле.

  11. Смажьте дуршлаг маслом, выложите на него тесто и протирайте его через отверстия прямо в кипящую воду. Так образуются маленькие нокедли.

  12. Варите галушки несколько минут, пока они не всплывут на поверхность и не будут готовы.

  13. Подавайте нокедли горячими вместе с куриным поприкашем и щедро полейте всё ароматным соусом.

Курица с кнедликами — блюдо для тех вечеров, когда хочется сытной домашней еды без лишней суеты.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie