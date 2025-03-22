Чизбургер из лаваша: рецепт, который легко приготовить на дому

Если вы хотите разнообразить свое меню и удивить родных чем-нибудь новым, чизбургер из лаваша станет отличным выбором. Это блюдо сочетает все любимые вкусы классического чизбургера, но подается в хрустящей лаваше.
Такой перекус можно взять на пикник, работу или даже подать к семейному обеду. Попробуйте приготовить по рецепту со страницы iramsfoodstory – это быстро, просто и очень вкусно.
Ингредиенты
Для котлеты
- Говяжий фарш 900 г
- Соль
- Масло
Для соуса
- Майонез 4 ст. л
- Кетчуп 2 ст. л
- Острый соус 1 ст. л
- Измельченный маринованный хлопенье 1 ст. л
- Свежеизмельченный чеснок 1 ч. л
- Нарезанный красный лук 1 ст. л
- Соль
- Черный перец
- Чесночная приправа
- Перец чили
Для начинки
- Нарезанный салат
- Большой помидор 1 шт.
- Большая красная луковица 1 шт.
- Маринованные халапеньо и огурцы
- Сыр чедер 5-6 ломтиков
- Карамелизованный белый лук 2-3 шт.
- Чипсы
- Большой лаваш 5-6 шт.
- Маленький лаваш 5-6 шт.
Приготовление
- Сформируйте из говяжьего фарша ровные котлеты, приправьте солью и обжарьте на разогретом масле. Готовьте по 4 мин с каждой стороны к желаемой готовности. Отложите на тарелку.
- В миске смешайте все ингредиенты для соуса: майонез, кетчуп, острый соус, халапеньо, чеснок, лук и специи. Поставьте в холодильник до момента уборки чизбургера.
- Уложите большую тортилью на ровную поверхность, разместите котлету по центру.
- На котлету выложите салат, помидоры, красный лук, маринованные халапеньо, ломтики чедера и карамелизированный лук.
- Щедро смажьте соусом и посыпьте чипсами.
- Положите сверху маленький лаваш, чтобы закрыть начинку. Загните края большого лаваша в центр, создав 3-4 складки.
- Обжарьте сложенную сторону на горячей сковороде с маслом 3 мин до золотистого цвета, переверните и обжарьте другую сторону.
Советы:
- Выбирайте качественный лаваш, чтобы он не трескался во время заделки.
- Слишком многие ингредиенты затрудняют заделывание.
- Жарьте на среднем огне, чтобы лаваш не пригорел, а внутри все хорошо прогрелось.
- Добавляйте авокадо, бекон или грибной соус для новых вкусовых впечатлений.
@iramsfoodstory Cheeseburger Crunch Wrap Recipe Servings: 5-6 Ингредиенты: Для бродячьих пятен: — 2 фунта 80% растительного плода, миндированный — сладкий, для похлебки — масло, для шлепания для cheeseburger яблоко — 4 tbsp 1 tbsp ломаный jalapeño и религия — 1 tsp čerstvо minced garlic — 1 tsp ly sliced — 1 большой red onion, washed и thinly sliced — 1/2 cup pickled jalapeño и cucumbers — 5-6 cheddar slices slices — 2-3 white onions, caramelized — 1 cup nacho-flavored tortilla chips — 5-6 : 1. Управляйте лимоном: Создать кольцо льда в макушке и году с salt. Пыть patties в олии until cooked to desired doneness (около 4 minutes each side). Set aside. 2. Сделать Cheeseburger Sauce: В ящике, whisk вместе с мамой, ketchup, горячая мука, вареный пирожный jalapeño и религия, чешуйчатый, коричневый капуста, солнце, black pepper, цыплячий кафтан, и рождественские chili flakes. Рефрижерация until ready to use. 3. Смотрите рыжий загорание: большой тортилью загорания на флажном месте. Место печенье печенье в центре тортильи. 4. Добавьте Toppings: Сверху пышной лепешки с корицей, tomato, červenою cibulkou, пичкали jalapeño и луки, chedar cheese plátки, и caramelized white cibules. 5. Добавьте Cheeseburger Sauce: Drizzle cheeseburger яблоко перед toppings. 6. Добавьте крутые тортиллы чипы: блестяще нахо-flavored тортиллы chips over the toppings. 7. Fold and Cook Crunch Wrap: — Плавание в глухом тортильи на верхней части filling, центрирован. — Поднимайтесь на пределы большой тортиллы к центру, создавая 3-4 pleats на их стороне. — Осторожно inverte Crunchwrap с pleates are on the bottom, securing the filling in place. — Heat oil in skillet over medium heat. Cook the Crunchwrap правый берег до 3 минут или until golden. Flip и cook другой стороне для дополнительного 3 минут. #crunchwrap #cheeseburger #wrap #tacowrap #crunchwrap #recipe #baking ♬ original sound — iramsfoodstory
Такой чизбургер не только вкусен, но и практичен – его можно взять с собой на перекус, но и дети будут в восторге.
Приятного аппетита!
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