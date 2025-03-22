Чизбургер из лаваша: рецепт, который легко приготовить на дому

Если вы хотите разнообразить свое меню и удивить родных чем-нибудь новым, чизбургер из лаваша станет отличным выбором. Это блюдо сочетает все любимые вкусы классического чизбургера, но подается в хрустящей лаваше.

Такой перекус можно взять на пикник, работу или даже подать к семейному обеду. Попробуйте приготовить по рецепту со страницы iramsfoodstory – это быстро, просто и очень вкусно.

Ингредиенты

Для котлеты

Говяжий фарш 900 г

Соль

Масло

Для соуса

Майонез 4 ст. л

Кетчуп 2 ст. л

Острый соус 1 ст. л

Измельченный маринованный хлопенье 1 ст. л

Свежеизмельченный чеснок 1 ч. л

Нарезанный красный лук 1 ст. л

Соль

Черный перец

Чесночная приправа

Перец чили

Для начинки

Нарезанный салат

Большой помидор 1 шт.

Большая красная луковица 1 шт.

Маринованные халапеньо и огурцы

Сыр чедер 5-6 ломтиков

Карамелизованный белый лук 2-3 шт.

Чипсы

Большой лаваш 5-6 шт.

Маленький лаваш 5-6 шт.

Приготовление

Сформируйте из говяжьего фарша ровные котлеты, приправьте солью и обжарьте на разогретом масле. Готовьте по 4 мин с каждой стороны к желаемой готовности. Отложите на тарелку. В миске смешайте все ингредиенты для соуса: майонез, кетчуп, острый соус, халапеньо, чеснок, лук и специи. Поставьте в холодильник до момента уборки чизбургера. Уложите большую тортилью на ровную поверхность, разместите котлету по центру. На котлету выложите салат, помидоры, красный лук, маринованные халапеньо, ломтики чедера и карамелизированный лук. Щедро смажьте соусом и посыпьте чипсами. Положите сверху маленький лаваш, чтобы закрыть начинку. Загните края большого лаваша в центр, создав 3-4 складки. Обжарьте сложенную сторону на горячей сковороде с маслом 3 мин до золотистого цвета, переверните и обжарьте другую сторону.

Советы:

Выбирайте качественный лаваш, чтобы он не трескался во время заделки.

Слишком многие ингредиенты затрудняют заделывание.

Жарьте на среднем огне, чтобы лаваш не пригорел, а внутри все хорошо прогрелось.

Добавляйте авокадо, бекон или грибной соус для новых вкусовых впечатлений.

#cheeseburger #wrap #tacowrap #crunchwrap #recipe #baking ♬ original sound — iramsfoodstory @iramsfoodstory Cheeseburger Crunch Wrap Recipe Servings: 5-6 Ингредиенты: Для бродячьих пятен: — 2 фунта 80% растительного плода, миндированный — сладкий, для похлебки — масло, для шлепания для cheeseburger яблоко — 4 tbsp 1 tbsp ломаный jalapeño и религия — 1 tsp čerstvо minced garlic — 1 tsp ly sliced — 1 большой red onion, washed и thinly sliced — 1/2 cup pickled jalapeño и cucumbers — 5-6 cheddar slices slices — 2-3 white onions, caramelized — 1 cup nacho-flavored tortilla chips — 5-6 : 1. Управляйте лимоном: Создать кольцо льда в макушке и году с salt. Пыть patties в олии until cooked to desired doneness (около 4 minutes each side). Set aside. 2. Сделать Cheeseburger Sauce: В ящике, whisk вместе с мамой, ketchup, горячая мука, вареный пирожный jalapeño и религия, чешуйчатый, коричневый капуста, солнце, black pepper, цыплячий кафтан, и рождественские chili flakes. Рефрижерация until ready to use. 3. Смотрите рыжий загорание: большой тортилью загорания на флажном месте. Место печенье печенье в центре тортильи. 4. Добавьте Toppings: Сверху пышной лепешки с корицей, tomato, červenою cibulkou, пичкали jalapeño и луки, chedar cheese plátки, и caramelized white cibules. 5. Добавьте Cheeseburger Sauce: Drizzle cheeseburger яблоко перед toppings. 6. Добавьте крутые тортиллы чипы: блестяще нахо-flavored тортиллы chips over the toppings. 7. Fold and Cook Crunch Wrap: — Плавание в глухом тортильи на верхней части filling, центрирован. — Поднимайтесь на пределы большой тортиллы к центру, создавая 3-4 pleats на их стороне. — Осторожно inverte Crunchwrap с pleates are on the bottom, securing the filling in place. — Heat oil in skillet over medium heat. Cook the Crunchwrap правый берег до 3 минут или until golden. Flip и cook другой стороне для дополнительного 3 минут. #crunchwrap

Такой чизбургер не только вкусен, но и практичен – его можно взять с собой на перекус, но и дети будут в восторге.

Приятного аппетита!

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