Чизкейк без выпечки с соленой карамелью, орехами и шоколадом instagram.com/tastystories.feed / © Instagram

Реклама

Чизкейк без выпекания — это баланс между простотой и кондитерской эстетикой, между нежностью крем-сыра и выразительностью дополнений. В этом варианте главную роль играет соленая карамель, она добавляет глубины, легкого контраста и делает десерт не скучно сладким, а многослойным по своему вкусу. О рецепте приготовления рассказали на странице Tasty Stories и он сразу стал тем «сохраненным на потом», который готовят в выходные, когда хочется домашнего.

Ингредиенты

Основа

Печенье «к кофе» 300 г

Сливочное масло (комнатной температуры) 100 г

Соленая карамель

Сахар 75 г

Сливки 90 мл

Сливочное масло 20 г

Соль 0,5 ч. л

Сырная начинка

Сливки 200 мл

Крем-сыр 180 г

Маскарпоне 250 г

Сахарная пудра 90 г

Шоколадный ганаш

Молочный шоколад 160 г (1,5-2 плитки)

Сливки 100 мл

Сливочное масло 10 г

Дополнительно

Орехи

Приготовление

Печенье перебейте в мелкую крошку. Добавьте мягкое сливочное масло и хорошо перемешайте до образования «мокрого песка». Выложите в форму с пергаментом. Утрамбуйте дно и сформируйте бортики стаканом. Поставьте в холодильник. В кастрюле с толстым дном растопите сахар, постоянно помешивая. Когда он полностью растает, уменьшите огонь и доведите до янтарного цвета. Сливки подогрейте почти до кипения. Тонкой струйкой вливайте в карамель, постоянно помешивайте. Если появляются комочки, это нормально, просто размешивайте до однородности. Добавьте масло и соль. Перемешайте до гладкой текстуры. Оставьте охлаждаться. Сливки взбейте с сахарной пудрой до кремовой консистенции. Добавьте крем-сыр и маскарпоне. Взбейте до полностью однородной, нежной массы. Растопите шоколад на водяной бане. Добавьте горячие сливки и масло. Перемешайте венчиком до глянцевой, гладкой массы. Поджарьте орехи на сухой сковороде. Измельчите ножом. На охлажденную основу выложите соленую карамель, орехи, сырный слой, а затем шоколадный ганаш. Разровняйте верх. Поставьте чизкейк в холодильник минимум на 5 часов, а лучше на ночь, чтобы он стабилизировался и держал идеальные слои во время нарезки.

Этот чизкейк выглядит как десерт с кондитерской витрины, но приготовить его можно на обычной домашней кухне. И именно это делает его особенным.

Новости партнеров