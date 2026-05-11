Чизкейк без выпекания с соленой карамелью, орехами и шоколадом — рецепт вкусного десерта

Чизкейк без выпекания с соленой карамелью, орехами и шоколадом — это нежная сливочная текстура, легкая соленая нотка карамели, хруст орехов и глянцевый шоколадное послевкусие.

Станислава Бондаренко
Чизкейк без выпечки с соленой карамелью, орехами и шоколадом instagram.com/tastystories.feed

Чизкейк без выпекания — это баланс между простотой и кондитерской эстетикой, между нежностью крем-сыра и выразительностью дополнений. В этом варианте главную роль играет соленая карамель, она добавляет глубины, легкого контраста и делает десерт не скучно сладким, а многослойным по своему вкусу. О рецепте приготовления рассказали на странице Tasty Stories и он сразу стал тем «сохраненным на потом», который готовят в выходные, когда хочется домашнего.

Ингредиенты

Основа

  • Печенье «к кофе» 300 г

  • Сливочное масло (комнатной температуры) 100 г

Соленая карамель

  • Сахар 75 г

  • Сливки 90 мл

  • Сливочное масло 20 г

  • Соль 0,5 ч. л

Сырная начинка

  • Сливки 200 мл

  • Крем-сыр 180 г

  • Маскарпоне 250 г

  • Сахарная пудра 90 г

Шоколадный ганаш

  • Молочный шоколад 160 г (1,5-2 плитки)

  • Сливки 100 мл

  • Сливочное масло 10 г

Дополнительно

  • Орехи

Приготовление

  1. Печенье перебейте в мелкую крошку.

  2. Добавьте мягкое сливочное масло и хорошо перемешайте до образования «мокрого песка».

  3. Выложите в форму с пергаментом.

  4. Утрамбуйте дно и сформируйте бортики стаканом.

  5. Поставьте в холодильник.

  6. В кастрюле с толстым дном растопите сахар, постоянно помешивая.

  7. Когда он полностью растает, уменьшите огонь и доведите до янтарного цвета.

  8. Сливки подогрейте почти до кипения.

  9. Тонкой струйкой вливайте в карамель, постоянно помешивайте. Если появляются комочки, это нормально, просто размешивайте до однородности.

  10. Добавьте масло и соль.

  11. Перемешайте до гладкой текстуры.

  12. Оставьте охлаждаться.

  13. Сливки взбейте с сахарной пудрой до кремовой консистенции.

  14. Добавьте крем-сыр и маскарпоне.

  15. Взбейте до полностью однородной, нежной массы.

  16. Растопите шоколад на водяной бане.

  17. Добавьте горячие сливки и масло.

  18. Перемешайте венчиком до глянцевой, гладкой массы.

  19. Поджарьте орехи на сухой сковороде.

  20. Измельчите ножом.

  21. На охлажденную основу выложите соленую карамель, орехи, сырный слой, а затем шоколадный ганаш. Разровняйте верх.

  22. Поставьте чизкейк в холодильник минимум на 5 часов, а лучше на ночь, чтобы он стабилизировался и держал идеальные слои во время нарезки.

Этот чизкейк выглядит как десерт с кондитерской витрины, но приготовить его можно на обычной домашней кухне. И именно это делает его особенным.

