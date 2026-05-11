Чизкейк без выпекания с соленой карамелью, орехами и шоколадом — рецепт вкусного десерта
Чизкейк без выпекания с соленой карамелью, орехами и шоколадом — это нежная сливочная текстура, легкая соленая нотка карамели, хруст орехов и глянцевый шоколадное послевкусие.
Чизкейк без выпекания — это баланс между простотой и кондитерской эстетикой, между нежностью крем-сыра и выразительностью дополнений. В этом варианте главную роль играет соленая карамель, она добавляет глубины, легкого контраста и делает десерт не скучно сладким, а многослойным по своему вкусу. О рецепте приготовления рассказали на странице Tasty Stories и он сразу стал тем «сохраненным на потом», который готовят в выходные, когда хочется домашнего.
Ингредиенты
Основа
Печенье «к кофе» 300 г
Сливочное масло (комнатной температуры) 100 г
Соленая карамель
Сахар 75 г
Сливки 90 мл
Сливочное масло 20 г
Соль 0,5 ч. л
Сырная начинка
Сливки 200 мл
Крем-сыр 180 г
Маскарпоне 250 г
Сахарная пудра 90 г
Шоколадный ганаш
Молочный шоколад 160 г (1,5-2 плитки)
Сливки 100 мл
Сливочное масло 10 г
Дополнительно
Орехи
Приготовление
Печенье перебейте в мелкую крошку.
Добавьте мягкое сливочное масло и хорошо перемешайте до образования «мокрого песка».
Выложите в форму с пергаментом.
Утрамбуйте дно и сформируйте бортики стаканом.
Поставьте в холодильник.
В кастрюле с толстым дном растопите сахар, постоянно помешивая.
Когда он полностью растает, уменьшите огонь и доведите до янтарного цвета.
Сливки подогрейте почти до кипения.
Тонкой струйкой вливайте в карамель, постоянно помешивайте. Если появляются комочки, это нормально, просто размешивайте до однородности.
Добавьте масло и соль.
Перемешайте до гладкой текстуры.
Оставьте охлаждаться.
Сливки взбейте с сахарной пудрой до кремовой консистенции.
Добавьте крем-сыр и маскарпоне.
Взбейте до полностью однородной, нежной массы.
Растопите шоколад на водяной бане.
Добавьте горячие сливки и масло.
Перемешайте венчиком до глянцевой, гладкой массы.
Поджарьте орехи на сухой сковороде.
Измельчите ножом.
На охлажденную основу выложите соленую карамель, орехи, сырный слой, а затем шоколадный ганаш. Разровняйте верх.
Поставьте чизкейк в холодильник минимум на 5 часов, а лучше на ночь, чтобы он стабилизировался и держал идеальные слои во время нарезки.
Этот чизкейк выглядит как десерт с кондитерской витрины, но приготовить его можно на обычной домашней кухне. И именно это делает его особенным.