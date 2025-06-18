- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 70
- Время на прочтение
- 2 мин
Чизкейк "Дубайский шоколад": оригинальный рецепт: оригинальный рецепт
Если вы в поисках чего-то по-настоящему оригинального для праздничного стола или просто хотите порадовать себя десертом ресторанного уровня — вам точно понравится чизкейк «Дубайский шоколад».
Это настоящая восточная сказка, которая сочетает роскошную текстуру крема, хрусткость карамелизированного кадаифи, нежность шоколадного ганаша и аромат фисташек. Этот рецепт стал вирусным благодаря кулинарному блогу Fatma Gül, где его представили.
Кадаифи — это тонкие нитевидные полоски из теста, традиционный ингредиент в турецких и арабских десертах. Его можно найти в замороженном виде в магазинах или интернет-магазинах с восточными продуктами. Он придает десерту хрустящую текстуру и прекрасно контрастирует с нежным кремом.
Ингредиенты
Для основы
Молочный шоколад 160 г
Кадаифи 300 г
Сливочное масло 2-3 ст. л
Фисташковая паста 200 г
Молотые фисташки 2 ст. л
Тахини (кунжутная паста) 2 ст. л
Для крема
Жирные сливки 200 мл
Белый шоколад 160 г
Фисташковая паста 1 ст. л
Сахарная пудра ½ стакана
Ванильный экстракт 1 ч. л
Сливочный сыр 600 г
Для шоколадной глазури
Молочный шоколад 200 г
Жирные сливки 200 мл
Приготовление
Основа
Растопите 160 г молочного шоколада на водяной бане или в микроволновке (короткими импульсами).
Застелите дно разъемной формы пергаментом.
Вылейте растопленный шоколад в форму и равномерно распределите, сформируйте тонким слоем.
Поставьте форму в холодильник до полного застывания.
Начинка из кадаифи
Кадаифи порежьте ножницами или руками на небольшие кусочки.
Обжарьте на сковороде с 2-3 ст. л сливочного масла до золотистого цвета.
Снимите с огня, добавьте фисташковую пасту, тахини и молотые фисташки, перемешайте до однородности.
Выньте форму из холодильника и выложите смесь из кадаифи поверх застывшего шоколада. Плотно прижмите ложкой или дном стакана, чтобы основа была ровной и плотной.
Снова поставьте форму в холодильник.
Кремовая начинка
Охлажденные сливки взбейте до устойчивых пиков.
Белый шоколад растопите и дайте немного остыть.
Добавьте к сливкам шоколад, фисташковую пасту, ваниль, сахарную пудру и сливочный сыр. Все тщательно взбейте до кремообразной текстуры.
Выложите кремовую массу на кадаифи, хорошо разровняйте и прижмите ложкой, чтобы не было полостей.
Шоколадная глазурь
Разогрейте сливки до горячего состояния (не кипятите), добавьте измельченный шоколад. Оставьте на 1-2 мин, затем перемешайте до образования блестящего ганаша.
Дайте глазури немного остыть и вылейте ее поверх чизкейка.
Слегка потрясите форму, чтобы ганаш равномерно растекся.
Финальный штрих
Накройте чизкейк пленкой или крышкой и оставьте в холодильнике на ночь.
Десерт должен хорошо застыть и набрать форму.
Советы
Если не найдете кадаифи, можно заменить его обжаренными кукурузными хлопьями с фисташковой пастой — получится креативный вариант.
Перед подачей украсьте десерт молотыми фисташками, или съедобными цветами для роскошного эффекта.
Идеально сочетается с мятным чаем, турецким кофе или бокалом игристого.
Чизкейк «Дубайский шоколад» — это не просто десерт, а произведение кулинарного искусства. Он переносит вас в мир Востока, где роскошь, сладости и ароматы сплетаются в единую симфонию вкуса.