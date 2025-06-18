Чизкейк "Дубайский шоколад": оригинальный рецепт: оригинальный рецепт

Чизкейк «Дубайский шоколад» / © Associated Press

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Это настоящая восточная сказка, которая сочетает роскошную текстуру крема, хрусткость карамелизированного кадаифи, нежность шоколадного ганаша и аромат фисташек. Этот рецепт стал вирусным благодаря кулинарному блогу Fatma Gül, где его представили.

Кадаифи — это тонкие нитевидные полоски из теста, традиционный ингредиент в турецких и арабских десертах. Его можно найти в замороженном виде в магазинах или интернет-магазинах с восточными продуктами. Он придает десерту хрустящую текстуру и прекрасно контрастирует с нежным кремом.

Ингредиенты

Для основы

Молочный шоколад 160 г

Кадаифи 300 г

Сливочное масло 2-3 ст. л

Фисташковая паста 200 г

Молотые фисташки 2 ст. л

Тахини (кунжутная паста) 2 ст. л

Для крема

Жирные сливки 200 мл

Белый шоколад 160 г

Фисташковая паста 1 ст. л

Сахарная пудра ½ стакана

Ванильный экстракт 1 ч. л

Сливочный сыр 600 г

Для шоколадной глазури

Молочный шоколад 200 г

Жирные сливки 200 мл

Приготовление

Основа

Растопите 160 г молочного шоколада на водяной бане или в микроволновке (короткими импульсами). Застелите дно разъемной формы пергаментом. Вылейте растопленный шоколад в форму и равномерно распределите, сформируйте тонким слоем. Поставьте форму в холодильник до полного застывания.

Начинка из кадаифи

Кадаифи порежьте ножницами или руками на небольшие кусочки. Обжарьте на сковороде с 2-3 ст. л сливочного масла до золотистого цвета. Снимите с огня, добавьте фисташковую пасту, тахини и молотые фисташки, перемешайте до однородности. Выньте форму из холодильника и выложите смесь из кадаифи поверх застывшего шоколада. Плотно прижмите ложкой или дном стакана, чтобы основа была ровной и плотной. Снова поставьте форму в холодильник.

Кремовая начинка

Охлажденные сливки взбейте до устойчивых пиков. Белый шоколад растопите и дайте немного остыть. Добавьте к сливкам шоколад, фисташковую пасту, ваниль, сахарную пудру и сливочный сыр. Все тщательно взбейте до кремообразной текстуры. Выложите кремовую массу на кадаифи, хорошо разровняйте и прижмите ложкой, чтобы не было полостей.

Шоколадная глазурь

Разогрейте сливки до горячего состояния (не кипятите), добавьте измельченный шоколад. Оставьте на 1-2 мин, затем перемешайте до образования блестящего ганаша. Дайте глазури немного остыть и вылейте ее поверх чизкейка. Слегка потрясите форму, чтобы ганаш равномерно растекся.

Финальный штрих

Накройте чизкейк пленкой или крышкой и оставьте в холодильнике на ночь. Десерт должен хорошо застыть и набрать форму.

Советы

Если не найдете кадаифи, можно заменить его обжаренными кукурузными хлопьями с фисташковой пастой — получится креативный вариант.

Перед подачей украсьте десерт молотыми фисташками, или съедобными цветами для роскошного эффекта.

Идеально сочетается с мятным чаем, турецким кофе или бокалом игристого.

Чизкейк «Дубайский шоколад» — это не просто десерт, а произведение кулинарного искусства. Он переносит вас в мир Востока, где роскошь, сладости и ароматы сплетаются в единую симфонию вкуса.

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