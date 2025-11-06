Чизкейк "Коровка": рецепт вкусного десерта

Чизкейк Коровка tiktok.com_ask_edith

На странице Ask Edith поделились рецептом, который возвращает нас в теплые воспоминания и одновременно выглядит как десерт из французской кондитерской.

Ингредиенты

Основа

Песочное печенье («Мария» или «Галетное») 200 г

Растопленное сливочное масло 90 г

Начинка

Сыр 700 г

Греческий йогурт или сметана 120 г

Сахар 180 г

Кукурузный крахмал 10 г

Яйца 4 шт.

Ванильный сахар

Карамельная верхушка «Коровка»

Конфеты «Коровка» 100-120 г

Сливки 33% 50 мл

Приготовление

Основа

Измельчите печенье в мелкую крошку, удобнее всего в блендере, залейте маслом и перемешайте, пока не станет похоже на влажный песок. Выложите в разъемную форму, плотно утрамбуйте ложкой или дном стакана. Затем поставьте в холодильник, чтобы застыло.

Начинка

Взбейте все ингредиенты до гладкой консистенции. Масса должна быть нежной, как густой крем. Вылейте ее на подготовленную основу. Выпекайте при 110°C около 60-70 мин. Низкая температура обеспечит равномерное запекание без трещин. После выпекания не вынимайте десерт сразу, пусть остынет в приоткрытой духовке.

Карамельная верхушка «Коровка»

На медленном огне растопите конфеты, постоянно помешивая. Добавьте сливки и готовьте, пока масса не станет однородной и блестящей. Теплую карамель осторожно вылейте на охлажденный чизкейк — она равномерно растечется и образуется глянцевая поверхность. Если хотите «вау» эффект, украсьте сверху кусочками карамельных конфет или крошкой из печенья.

Подача

Чизкейк «Коровка» — десерт, который не требует лишних слов. Он идеально сочетается с капучино или кофе, а зимой — с какао или горячим молоком. Его текстура нежная, кремовая, почти тает во рту, а карамель добавляет той самой ноты ностальгии.

Этот рецепт — отличный пример того, как обычные ингредиенты могут стать настоящим праздником. Если вы хотите создать атмосферу домашнего уюта или удивить гостей без чрезмерной суеты — этот чизкейк станет вашим любимцем.