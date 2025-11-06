ТСН в социальных сетях

Чизкейк "Коровка": рецепт вкусного десерта

Если бы у детства был вкус, то это был бы именно он, нежный, сливочный, немного карамельный. Тот самый вкус конфет «Коровка», только в форме нежнейшего чизкейка.

Чизкейк Коровка tiktok.com_ask_edith

На странице Ask Edith поделились рецептом, который возвращает нас в теплые воспоминания и одновременно выглядит как десерт из французской кондитерской.

Ингредиенты

Основа

  • Песочное печенье («Мария» или «Галетное») 200 г

  • Растопленное сливочное масло 90 г

Начинка

  • Сыр 700 г

  • Греческий йогурт или сметана 120 г

  • Сахар 180 г

  • Кукурузный крахмал 10 г

  • Яйца 4 шт.

  • Ванильный сахар

Карамельная верхушка «Коровка»

  • Конфеты «Коровка» 100-120 г

  • Сливки 33% 50 мл

Приготовление

Основа

  1. Измельчите печенье в мелкую крошку, удобнее всего в блендере, залейте маслом и перемешайте, пока не станет похоже на влажный песок.

  2. Выложите в разъемную форму, плотно утрамбуйте ложкой или дном стакана.

  3. Затем поставьте в холодильник, чтобы застыло.

Начинка

  1. Взбейте все ингредиенты до гладкой консистенции. Масса должна быть нежной, как густой крем.

  2. Вылейте ее на подготовленную основу.

  3. Выпекайте при 110°C около 60-70 мин. Низкая температура обеспечит равномерное запекание без трещин.

  4. После выпекания не вынимайте десерт сразу, пусть остынет в приоткрытой духовке.

Карамельная верхушка «Коровка»

  1. На медленном огне растопите конфеты, постоянно помешивая.

  2. Добавьте сливки и готовьте, пока масса не станет однородной и блестящей.

  3. Теплую карамель осторожно вылейте на охлажденный чизкейк — она равномерно растечется и образуется глянцевая поверхность.

  4. Если хотите «вау» эффект, украсьте сверху кусочками карамельных конфет или крошкой из печенья.

Подача

Чизкейк «Коровка» — десерт, который не требует лишних слов. Он идеально сочетается с капучино или кофе, а зимой — с какао или горячим молоком. Его текстура нежная, кремовая, почти тает во рту, а карамель добавляет той самой ноты ностальгии.

Этот рецепт — отличный пример того, как обычные ингредиенты могут стать настоящим праздником. Если вы хотите создать атмосферу домашнего уюта или удивить гостей без чрезмерной суеты — этот чизкейк станет вашим любимцем.

