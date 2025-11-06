- Дата публикации
Чизкейк "Коровка": рецепт вкусного десерта
Если бы у детства был вкус, то это был бы именно он, нежный, сливочный, немного карамельный. Тот самый вкус конфет «Коровка», только в форме нежнейшего чизкейка.
На странице Ask Edith поделились рецептом, который возвращает нас в теплые воспоминания и одновременно выглядит как десерт из французской кондитерской.
Ингредиенты
Основа
Песочное печенье («Мария» или «Галетное») 200 г
Растопленное сливочное масло 90 г
Начинка
Сыр 700 г
Греческий йогурт или сметана 120 г
Сахар 180 г
Кукурузный крахмал 10 г
Яйца 4 шт.
Ванильный сахар
Карамельная верхушка «Коровка»
Конфеты «Коровка» 100-120 г
Сливки 33% 50 мл
Приготовление
Основа
Измельчите печенье в мелкую крошку, удобнее всего в блендере, залейте маслом и перемешайте, пока не станет похоже на влажный песок.
Выложите в разъемную форму, плотно утрамбуйте ложкой или дном стакана.
Затем поставьте в холодильник, чтобы застыло.
Начинка
Взбейте все ингредиенты до гладкой консистенции. Масса должна быть нежной, как густой крем.
Вылейте ее на подготовленную основу.
Выпекайте при 110°C около 60-70 мин. Низкая температура обеспечит равномерное запекание без трещин.
После выпекания не вынимайте десерт сразу, пусть остынет в приоткрытой духовке.
Карамельная верхушка «Коровка»
На медленном огне растопите конфеты, постоянно помешивая.
Добавьте сливки и готовьте, пока масса не станет однородной и блестящей.
Теплую карамель осторожно вылейте на охлажденный чизкейк — она равномерно растечется и образуется глянцевая поверхность.
Если хотите «вау» эффект, украсьте сверху кусочками карамельных конфет или крошкой из печенья.
Подача
Чизкейк «Коровка» — десерт, который не требует лишних слов. Он идеально сочетается с капучино или кофе, а зимой — с какао или горячим молоком. Его текстура нежная, кремовая, почти тает во рту, а карамель добавляет той самой ноты ностальгии.
Этот рецепт — отличный пример того, как обычные ингредиенты могут стать настоящим праздником. Если вы хотите создать атмосферу домашнего уюта или удивить гостей без чрезмерной суеты — этот чизкейк станет вашим любимцем.