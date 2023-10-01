Чизкейк по-украински – рецепт кремовой творожной запеканки: сможет приготовить любая хозяйка

Простой рецепт сырной запеканки, напоминающей чизкейк
Этот рецепт творожной запеканки можно готовить каждый день – такой он нежный и вкусный. По вкусу запеканка напоминает крем, готовится быстро, тает во рту, а съедается через мгновение.
Особенность этой запеканки еще и в том, что перед подачей на стол ее нужно поставить на время в холодильник. К примеру, это можно сделать вечером, чтобы утром скушать на завтрак.
Ингредиенты для приготовления запеканки — чизкейка
- 3 яйца.
- 200 мл жирных сливок.
- 100 г сахара.
- 1 г ванилина.
- 440 г мягкого творога. Сыр можно приготовить самостоятельно, заморозив пакет кефира. После 12 часов замораживания, извлечь его из упаковки, выложить на марлю, чтобы стекал и разморозить.Будет вкуснейший сыр.
- 30 г кукурузного крахмала. Если кукурузного крахмала нет, можно воспользоваться мукой.
Готовим вкусную кремовую творожную запеканку — чизкейк
- Важно, чтобы все ингредиенты были комнатной температурой.
- В глубокую миску положите творог, добавьте сахар и ванилин. Взбейте миксером до полного растворения сахара.
- По одному добавьте яйца, продолжая взбивать миксером.
- Всыпьте крахмал, не переставая взбивать.
- Долейте сливки и перемешайте.
- В застеленную пергаментом форму перелейте полученное тесто.
- Выпекайте в разогретой до 220 градусов духовке 30 минут.
Во время выпечки чизкейк поднимется, а затем опустится.
Готовой запеканке дать постоять 4 часа при комнатной температуре. После этого положить в холодильник хотя бы на 6 часов.
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