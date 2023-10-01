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Чизкейк по-украински – рецепт кремовой творожной запеканки: сможет приготовить любая хозяйка

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
1186
Время на прочтение
2 мин
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Чизкейк по-украински – рецепт кремовой творожной запеканки: сможет приготовить любая хозяйка

творожная запеканка как чизкейк

Простой рецепт сырной запеканки, напоминающей чизкейк

Этот рецепт творожной запеканки можно готовить каждый день – такой он нежный и вкусный. По вкусу запеканка напоминает крем, готовится быстро, тает во рту, а съедается через мгновение.

Особенность этой запеканки еще и в том, что перед подачей на стол ее нужно поставить на время в холодильник. К примеру, это можно сделать вечером, чтобы утром скушать на завтрак.

Ингредиенты для приготовления запеканки — чизкейка

  • 3 яйца.
  • 200 мл жирных сливок.
  • 100 г сахара.
  • 1 г ванилина.
  • 440 г мягкого творога. Сыр можно приготовить самостоятельно, заморозив  пакет кефира. После 12 часов замораживания, извлечь его из упаковки, выложить на марлю, чтобы стекал и разморозить.Будет вкуснейший сыр.
  • 30 г кукурузного крахмала. Если кукурузного крахмала нет, можно воспользоваться мукой.

Готовим вкусную кремовую творожную запеканку — чизкейк

  • Важно, чтобы все ингредиенты были комнатной температурой.
  • В глубокую миску положите творог, добавьте сахар и ванилин. Взбейте миксером до полного растворения сахара.
  • По одному добавьте яйца, продолжая взбивать миксером.
  • Всыпьте крахмал, не переставая взбивать.
  • Долейте сливки и перемешайте.
  • В застеленную пергаментом форму перелейте полученное тесто.
  • Выпекайте в разогретой до 220 градусов духовке 30 минут.

Во время выпечки чизкейк поднимется, а затем опустится.

Готовой запеканке дать постоять 4 часа при комнатной температуре. После этого положить в холодильник хотя бы на 6 часов.

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Дата публикации
Просмотры
1186
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