Чизкейк с крабовыми палочками и рыбой: оригинальный рецепт

В современной кулинарии всегда есть место для неожиданных сочетаний вкусов. Этот чизкейк с крабовыми палочками и рыбой – настоящая кулинарная неожиданность, объединяющая традиционный десерт с морскими деликатесами.

Рецепт, опубликованный на странице yummy.lera, точно не похож на обычные десерты – он объединяет нежную текстуру чизкейки с морскими деликатесами, такими как крабовые палочки и рыба (вареные креветки или слабосоленый лосось). Этот необычный десерт непременно станет центром внимания на праздничном столе и порадует даже самых требовательных гурманов.

Ингредиенты

Для основания:

Крекер 250 г

Свежий шпинат или рукола 75 г

Оливковое масло 20 мл

Сливочное масло 75 г

Для начинки:

Крем-сыр 500 г

Укроп 20 г

Огурец 1шт.

Крабовые палочки 200 г

Вареные креветки или слабосоленый лосось 200 г

Приготовление

Приготовление основания

Печенье, свежий шпинат или руколу и оливковое масло нужно измельчить в блендере до состояния мелкой крошки. Добавьте растопленное сливочное масло и тщательно перемешайте смесь до однородности. Получившуюся смесь выложите в разъемную форму, застеленную пергаментной бумагой. С помощью стакана сформуйте бортики и равномерно распределите смесь по дну формы. Поместить основу в холодильник, пока будете готовить начинку.

Приготовление начинки

Крем-сыр тщательно перемешайте лопаткой или с помощью миксера до однородной консистенции. Добавьте нарезанный укроп и огурец (без кожуры), крабовые палочки, разделенные на волокна, нарезанные вареные креветки или слабосоленый лосось. Тщательно перемешайте все ингредиенты до получения однородной смеси. Выложите начинку на основание в подготовленной форме. Накройте пищевой пленкой и поместите в холодильник на несколько часов или ночью, чтобы десерт хорошо застыл.

Перед подачей чизкейка украсьте его листьями салата. Такой необычный десерт прекрасно сочетает солоновато-свежие вкусы морских деликатесов с нежным кремовым вкусом чизкейки.

Этот оригинальный рецепт непременно удивит и порадует гостей, придаст новизны и утонченность вашему столу.

Приятного аппетита!

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