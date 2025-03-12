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Чизкейк с крабовыми палочками и рыбой: оригинальный рецепт

Чизкейк с крабовыми палочками и рыбой: оригинальный рецепт

Чизкейк с крабовыми палочками и рыбой / Фото: Credits

В современной кулинарии всегда есть место для неожиданных сочетаний вкусов. Этот чизкейк с крабовыми палочками и рыбой – настоящая кулинарная неожиданность, объединяющая традиционный десерт с морскими деликатесами.

Рецепт, опубликованный на странице yummy.lera, точно не похож на обычные десерты – он объединяет нежную текстуру чизкейки с морскими деликатесами, такими как крабовые палочки и рыба (вареные креветки или слабосоленый лосось). Этот необычный десерт непременно станет центром внимания на праздничном столе и порадует даже самых требовательных гурманов.

Ингредиенты

Для основания:

  • Крекер 250 г
  • Свежий шпинат или рукола 75 г
  • Оливковое масло 20 мл
  • Сливочное масло 75 г

Для начинки:

  • Крем-сыр 500 г
  • Укроп 20 г
  • Огурец 1шт.
  • Крабовые палочки 200 г
  • Вареные креветки или слабосоленый лосось 200 г

Приготовление

Приготовление основания

  1. Печенье, свежий шпинат или руколу и оливковое масло нужно измельчить в блендере до состояния мелкой крошки.
  2. Добавьте растопленное сливочное масло и тщательно перемешайте смесь до однородности.
  3. Получившуюся смесь выложите в разъемную форму, застеленную пергаментной бумагой. С помощью стакана сформуйте бортики и равномерно распределите смесь по дну формы.
  4. Поместить основу в холодильник, пока будете готовить начинку.

Приготовление начинки

  1. Крем-сыр тщательно перемешайте лопаткой или с помощью миксера до однородной консистенции.
  2. Добавьте нарезанный укроп и огурец (без кожуры), крабовые палочки, разделенные на волокна, нарезанные вареные креветки или слабосоленый лосось. Тщательно перемешайте все ингредиенты до получения однородной смеси.
  3. Выложите начинку на основание в подготовленной форме. Накройте пищевой пленкой и поместите в холодильник на несколько часов или ночью, чтобы десерт хорошо застыл.

Перед подачей чизкейка украсьте его листьями салата. Такой необычный десерт прекрасно сочетает солоновато-свежие вкусы морских деликатесов с нежным кремовым вкусом чизкейки.

Этот оригинальный рецепт непременно удивит и порадует гостей, придаст новизны и утонченность вашему столу.

Приятного аппетита!

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