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Чизкейк с малиной: рецепт без выпекания

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
235
Время на прочтение
2 мин
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Чизкейк с малиной: рецепт без выпекания

Чизкейк с малиной: рецепт без выпекания / Фото: Credits

Приготовить этот десерт очень просто, и, что особенно приятно, вам не придется в жаркий день включать духовку.

Прессованный корж из печенья и начинка из сливочного сыра, покрытая малиновым соусом, - вот что делает этот чизкейк без выпечки вкусным и простым десертом.

Ингредиенты

  • печенье среднего размера - 9 шт. 
  • сахарный песок - 4 ст. л.
  • сливочное масло, растопленное - 4 ст. л.
  • сливочный сыр 500 г
  • сахарная пудра - 160 г
  • густые сливки - 1 стакан
  • цедра 1 лимона
  • ванильный экстракт - 1 ч. л.
  • малина - 2 стакана
  • сахар - 3 ст. л.

Приготовление

Измельчите печенье с 1 столовой ложкой сахара. Добавьте сливочное масло и перемешайте. Равномерно выложите смесь на дно 9-дюймовой разъемной формы и заморозьте на 10 минут.

Смешайте сливочный сыр, сахарную пудру, сливки, цедру лимона и экстракт ванили до получения однородной массы. Переложите смесь на корж и разровняйте ровным слоем. Охладите торт в холодильнике от 2 до 3 часов.

Смешайте 1 стакан малины с оставшимися 3 столовыми ложками сахара в небольшой кастрюле. Варите на медленном огне, периодически помешивая, пока малина не превратится в соус. Снимите соус с огня и добавьте оставшийся стакан малины. Охладите не менее 30 минут.

Подавайте чизкейк с малиновым соусом.

Советы

  • Печенье лучше взять песочное. 
  • Можно украсить чизкейк ягодами малины. 
  • Вы можете вместо одного большого чизкейк сделать несколько небольших. 
  • Этот десерт можно делать порционно в креманках или стеклянных стаканах. 

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Дата публикации
Просмотры
235
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