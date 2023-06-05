Чизкейк с малиной: рецепт без выпекания

Приготовить этот десерт очень просто, и, что особенно приятно, вам не придется в жаркий день включать духовку.
Прессованный корж из печенья и начинка из сливочного сыра, покрытая малиновым соусом, - вот что делает этот чизкейк без выпечки вкусным и простым десертом.
Ингредиенты
- печенье среднего размера - 9 шт.
- сахарный песок - 4 ст. л.
- сливочное масло, растопленное - 4 ст. л.
- сливочный сыр 500 г
- сахарная пудра - 160 г
- густые сливки - 1 стакан
- цедра 1 лимона
- ванильный экстракт - 1 ч. л.
- малина - 2 стакана
- сахар - 3 ст. л.
Приготовление
Измельчите печенье с 1 столовой ложкой сахара. Добавьте сливочное масло и перемешайте. Равномерно выложите смесь на дно 9-дюймовой разъемной формы и заморозьте на 10 минут.
Смешайте сливочный сыр, сахарную пудру, сливки, цедру лимона и экстракт ванили до получения однородной массы. Переложите смесь на корж и разровняйте ровным слоем. Охладите торт в холодильнике от 2 до 3 часов.
Смешайте 1 стакан малины с оставшимися 3 столовыми ложками сахара в небольшой кастрюле. Варите на медленном огне, периодически помешивая, пока малина не превратится в соус. Снимите соус с огня и добавьте оставшийся стакан малины. Охладите не менее 30 минут.
Подавайте чизкейк с малиновым соусом.
Советы
- Печенье лучше взять песочное.
- Можно украсить чизкейк ягодами малины.
- Вы можете вместо одного большого чизкейк сделать несколько небольших.
- Этот десерт можно делать порционно в креманках или стеклянных стаканах.
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