Чизкейк с малиной: рецепт без выпекания

Приготовить этот десерт очень просто, и, что особенно приятно, вам не придется в жаркий день включать духовку.

Прессованный корж из печенья и начинка из сливочного сыра, покрытая малиновым соусом, - вот что делает этот чизкейк без выпечки вкусным и простым десертом.

Ингредиенты

печенье среднего размера - 9 шт.

сахарный песок - 4 ст. л.

сливочное масло, растопленное - 4 ст. л.

сливочный сыр 500 г

сахарная пудра - 160 г

густые сливки - 1 стакан

цедра 1 лимона

ванильный экстракт - 1 ч. л.

малина - 2 стакана

сахар - 3 ст. л.

Приготовление

Измельчите печенье с 1 столовой ложкой сахара. Добавьте сливочное масло и перемешайте. Равномерно выложите смесь на дно 9-дюймовой разъемной формы и заморозьте на 10 минут.

Смешайте сливочный сыр, сахарную пудру, сливки, цедру лимона и экстракт ванили до получения однородной массы. Переложите смесь на корж и разровняйте ровным слоем. Охладите торт в холодильнике от 2 до 3 часов.

Смешайте 1 стакан малины с оставшимися 3 столовыми ложками сахара в небольшой кастрюле. Варите на медленном огне, периодически помешивая, пока малина не превратится в соус. Снимите соус с огня и добавьте оставшийся стакан малины. Охладите не менее 30 минут.

Подавайте чизкейк с малиновым соусом.

Советы

Печенье лучше взять песочное.

Можно украсить чизкейк ягодами малины.

Вы можете вместо одного большого чизкейк сделать несколько небольших.

Этот десерт можно делать порционно в креманках или стеклянных стаканах.

Читайте также: