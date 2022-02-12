Чизкейк Сан-Себастьян с поджаренной корочкой

Чизкейк Сан Себастьян – известный испанский десерт, в 1990-е впервые приготовил его повар Сантьяго Ривера.

Кулинар предпочел усовершенствовать рецепт американского чизкейка, сделав более нежную текстуру. Именно Ривера начал выпекать десерт при высокой температуре, что делало чизкейк почти подгоревшим. Это и стало своеобразной фишкой десерта, которая пришлась по вкусу гурманам всего мира.

Ингредиенты на форму 20 см:

4 яйца

600 г сливочного сыра

350 мл сливок 33%

150 г сахара

2 ст.л кукурузного крахмала

1 ст.л лимонного сока

1 ч.л ванильного сахара

щепотка соли

Приготовление:

1. Все ингредиенты предварительно вытаскиваем из холодильника. Закладываем в большую миску сливочный сыр, добавляем сахарный песок, соль и ванильный сахар. Перемешиваем все с помощью миксера на средних оборотах. Взбивать массу не нужно, поэтому важно, чтобы в ней не было лишних пузырьков воздуха.

2. Когда масса станет однородной, вбиваем яйца и снова хорошо перемешиваем массу до однородной консистенции. После этого добавляем жирные сливки, лимонный сок и кукурузный крахмал.

3. Для выпечки чизкейка используем разъемную форму. Масса получается достаточно редкая, поэтому следует дополнительно обернуть ее снизу фольгой, чтобы тесто не вытекало. Внутри форму выстилаем пергаментом.

4. Выпекаем чизкейк Сан-Себастьян на самой высокой температуре до румяной корочки. У меня чизкейк выпекался около часа при температуре 240°C. Когда корочка сверху сильно запечется, открываем духовку на 10 минут, но чизкейк не вытаскиваем. Проверять готовность зубочисткой не нужно, внутри он остается редким пока не остынет.

5. Оставляем десерт остывать при комнатной температуре, а затем ставим на ночь в холодильник. За это время масса стабилизируется.

Видеоверсия рецепта:

Приятного тебе аппетита!

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