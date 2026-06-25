Что лучше для выпечки: сливочное масло, маргарин или растительный спред

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На полочках супермаркетов постоянно растет количество заменителей сливочного масла — уже можно найти для выпечки, для хлеба, для жарки, а также спреды и маргарины. Все они с разными процентами жирности и количеством молока. Что лучше использовать для выпечки: масло, спред или маргарин?

Об этом рассказали The Pioneer Woman.

Масло, маргарин или спред: что использовать для выпечки

Несмотря на похожую упаковку, маргарин, традиционное масло и растительные спреды имеют разный химический состав. Это существенно влияет на вкус продуктов, особенно выпечки. Специалисты классифицируют эти продукты по типу сырья и конечному содержанию жира:

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Сливочное масло изготовляют только из сливок (молочного жира).

Маргарин изготовляют преимущественно из растительных масел, иногда с добавлением других жиров.

Спреды являются комбинацией масел и воды, где процент жирности может существенно колебаться.

Спреды или масляные спреды предназначены для легкого намазывания, но не способны обеспечить надлежащее качество при приготовлении блюд. Кондитеры советуют всегда проверять состав на обратной стороне упаковки: чем выше содержание жира и чем дальше вода в списке ингредиентов, тем лучше будет результат вашей выпечки.

Для выпечки критически важна жирность сливочного масла. Жир играет ключевую роль в формировании текстуры, влажности, структуры и подрумянивании изделий из теста. Во время взбивания с сахаром жир удерживает воздух, а во время таяния в духовке обеспечивает нежность текстуры и насыщенный вкус.

Также выпечка на основе сливочного масла пахнет в разы сильнее.

Если заменить сливочное масло на спред с высоким содержанием воды, у вас нарушится баланс пропорций. Печенье может растекаться, лепешки могут стать очень сухими и т.д. Поэтому вам придется искать новые рецепты под маргарин или спред.

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Сливочное масло является «золотым стандартом» для блюд, его можно использовать для выпечки, мяса, сладких и соленых блюд, соусов. Если растопить масло до золотистого состояния, блюда получат карамельно-ореховый привкус.

Маргарин могут использовать люди, которые пытаются избегать молочных продуктов и контролировать потребление насыщенных жиров. Твердый маргарин в брусках с высоким уровнем жирности может заменить сливочное масло в выпечке.

Также вы можете попробовать растительные альтернативы сливочного масла с формулами, максимально воспроизводящими свойства животного жира в кулинарии.

Пока трудно сказать, что полезнее для здоровья: сливочное масло или маргарин, ведь масло проходит минимальную обработку и изготавливается из простых ингредиентов, но имеет высокое содержание насыщенных жиров. А маргарин обычно производится из растительных масел и содержит меньше насыщенных жиров, но является продуктом более глубокой технологической переработки.

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Диетологи делают выбор в пользу сливочного масла, но в умеренных количествах.

Можно ли есть сливочное масло каждый день

Напомним, что современные исследования подтверждают пользу умеренного употребления натурального сливочного масла. Этот продукт является источником концентрированных молочных жиров и важных жирорастворимых витаминов (A, D, E и K), поддерживающих зрение, кожу, костную ткань и нормальную свертываемость крови.

Эксперты не советуют полностью отказываться от масла, а рекомендуют включать его в ежедневное меню.

Польза масла заключается в том, что оно помогает организму лучше усваивать витамины из других продуктов, содержит короткоцепочечные жирные кислоты и быстро дает насыщение. Оптимальная и безопасная ежедневная порция для взрослых составляет 10–20 г натурального продукта без растительных жиров и искусственных добавок.

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