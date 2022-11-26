Счастливым обладателям печек и каминов сейчас самое время начать использовать эту деталь интерьера не только для красоты и обогрева.

Если у вас есть камин или печка, которой вы обычно пользовались для обогрева и создания неповторимой атмосферы домашнего уюта, вы точно не останетесь без горячей еды.

Британцы, в домах и даже квартирах которых довольно часто установлены дровяные печи и камины, готовы поделиться опытом их использования в качестве кухонных плит и даже духовок.

Издание Еxpress.co.uk рассказывает, что можно приготовить на дровяной печи.

Британцы, которые сейчас озабочены повышением цен на энергоносители, утверждают, что на дровяной печи или камине можно приготовить все: от лепешек до болоньезе.

Какие печи и камины можно использовать для приготовления пищи

Основным требованием для приготовления пищи с помощью дровяной печи является то, чтобы выход дымохода был прикреплен к задней, а не к верхней части вашей печи. Это позволяет задействовать большую горячую площадь, которую вы можете использовать для разогрева еды и питья. Но если труба выходит вверх, но вокруг нее есть еще плоскость, на которую можно что-то поставить, то такая конструкция тоже может подойти.

Что важно знать, если вы готовите на дровяной печи или камине

Еда на печи будет готовиться медленнее, и вам нужно внимательно за ней следить, поскольку вы не можете регулировать температуру. Если вы разогреваете еду на своей печи или на камине, чаше помешивайте ее.

Лучше всего использовать сковородки и кастрюли с тяжелым дном.

Что можно приготовить на дровяной печи или камине

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При некоторой практике сообразительный домашний повар теперь может готовить запеканки, жаркое, пасту в одной кастрюле и даже омлеты.

Самое простое - картошка в фольге, которую вы можете запечь в камине, просто поместите ее в золу и следите, чтобы она не сгорела.

Таким же образом можно готовить и другие овощи. Попробуйте, например, запечь перцы, баклажаны или морковь. Морковь получится особенно вкусной, если смазать ее маслом и посыпать специями.

Также на печи можно готовить яйца скрмбл.

На открытом огне можно готовить мясо и рыбу. Для этого лучше использовать горячие угли потухшего огня.

Если вы хотите немного подрумянить сосиски или просто их нагреть, вы можете наколоть их на шампур и немного подержать над огнем.

Помните, самое главное, соблюдать осторожность, иметь в доме средства тушения пожара и своевременно прочищать дымоход.

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