Что приготовить из баклажанов: рецепт бабагануша

Это традиционная закуска восточной кухни, которая представляет собой паштет из баклажан с добавлением пасты тахини, чеснока, паприки, лимонного сока, оливкового масла и зелени. Подавайте охлажденным со свежим лавашем, лепешками пита или крекерами.

Ингредиенты баклажаны 2 шт. чеснок 2 зубчика паста тахини 2 ст. л. паприка копченая 1 ч. л. лимонный сок 1 ст. л. оливковое масло 3 ст. л. перец черный молотый зелень петрушки, укропа, кинзы соль

Баклажаны вымойте и обсушите бумажным полотенцем. Наколите зубочисткой по всей поверхности, смажьте оливковым маслом и выложите на противень. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 220 градусов 25-30 минут (хорошо, если баклажаны местами подгорят). Накройте баклажаны фольгой и оставьте до остывания. Затем ложкой выберите мякоть баклажан в миску. Зелень мелко измельчите. К баклажанам добавьте чеснок, выдавленный через пресс, пасту тахини, паприку, лимонный сок, оливковое масло, перец черный молотый и соль. Измельчите массу погружным блендером до однородности. Выложите бабагануш на блюдо и посыпьте зеленью.

Советы:

Зелень используйте по своему вкусу.

Оливковое масло можно заменить на растительное масло.

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