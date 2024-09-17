Что приготовить из баклажанов: рецепт бабагануша

Основным ингредиентом блюда являются баклажаны, запеченные целиком.
Это традиционная закуска восточной кухни, которая представляет собой паштет из баклажан с добавлением пасты тахини, чеснока, паприки, лимонного сока, оливкового масла и зелени. Подавайте охлажденным со свежим лавашем, лепешками пита или крекерами.
Ингредиенты
- баклажаны
- 2 шт.
- чеснок
- 2 зубчика
- паста тахини
- 2 ст. л.
- паприка копченая
- 1 ч. л.
- лимонный сок
- 1 ст. л.
- оливковое масло
- 3 ст. л.
- перец черный молотый
- зелень петрушки, укропа, кинзы
- соль
- Баклажаны вымойте и обсушите бумажным полотенцем. Наколите зубочисткой по всей поверхности, смажьте оливковым маслом и выложите на противень.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 220 градусов 25-30 минут (хорошо, если баклажаны местами подгорят). Накройте баклажаны фольгой и оставьте до остывания. Затем ложкой выберите мякоть баклажан в миску.
- Зелень мелко измельчите.
- К баклажанам добавьте чеснок, выдавленный через пресс, пасту тахини, паприку, лимонный сок, оливковое масло, перец черный молотый и соль. Измельчите массу погружным блендером до однородности. Выложите бабагануш на блюдо и посыпьте зеленью.
Советы:
- Зелень используйте по своему вкусу.
- Оливковое масло можно заменить на растительное масло.
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