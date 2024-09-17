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Что приготовить из баклажанов: рецепт бабагануша

Время готовки
1 час
Пищевая ценность на 100 г
87 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
105
Время на прочтение
1 мин
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Что приготовить из баклажанов: рецепт бабагануша

Бабагануш из баклажанов / Фото: Credits

Основным ингредиентом блюда являются баклажаны, запеченные целиком.

Это традиционная закуска восточной кухни, которая представляет собой паштет из баклажан с добавлением пасты тахини, чеснока, паприки, лимонного сока, оливкового масла и зелени. Подавайте охлажденным со свежим лавашем, лепешками пита или крекерами.

Ингредиенты

баклажаны
2 шт.
чеснок
2 зубчика
паста тахини
2 ст. л.
паприка копченая
1 ч. л.
лимонный сок
1 ст. л.
оливковое масло
3 ст. л.
перец черный молотый
зелень петрушки, укропа, кинзы
соль
  1. Баклажаны вымойте и обсушите бумажным полотенцем. Наколите зубочисткой по всей поверхности, смажьте оливковым маслом и выложите на противень.
  2. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 220 градусов 25-30 минут (хорошо, если баклажаны местами подгорят). Накройте баклажаны фольгой и оставьте до остывания. Затем ложкой выберите мякоть баклажан в миску.
  3. Зелень мелко измельчите.
  4. К баклажанам добавьте чеснок, выдавленный через пресс, пасту тахини, паприку, лимонный сок, оливковое масло, перец черный молотый и соль. Измельчите массу погружным блендером до однородности. Выложите бабагануш на блюдо и посыпьте зеленью.

Советы:

  • Зелень используйте по своему вкусу.
  • Оливковое масло можно заменить на растительное масло.

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