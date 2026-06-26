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Что приготовить из кабачков: рецепт рулета со сливочным сыром и зеленью
Это сочная и легкая закуска, которая подойдет как для праздничного стола, так и на каждый день.
Для основы запеките в духовке кабачковый корж, затем смажьте его сливочным сыром с добавлением зелени и чеснока, и нарежьте на рулетики.
Ингредиенты:
кабачки — 2 шт (500-600 гр);
яйца куриные — 4 шт;
пшеничная мука — 2 ст л;
перец черный молотый;
соль.
Для начинки:
сливочный сыр — 250 гр;
чеснок — 2-3 зубчика;
зелень (укроп, петрушка);
перец черный молотый;
соль.
Приготовление:
Кабачки, помойте, натрите на крупной терке, посолите, оставьте на 10 минут и тщательно отожмите массу руками от выделившейся жидкости.
Зелень промойте, обсушите бумажным полотенцем и мелко нарежьте.
Чеснок очистите, и пропустите через пресс.
Яйца с солью, взбейте венчиком, добавьте кабачковую массу, муку, перец черный молотый и перемешайте. Выложите тесто на противень, застеленный пергаментной бумагой.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 20-25 минут до золотистого цвета, остудите, переверните и аккуратно снимите пергамент.
В миске смешайте сливочный сыр, зелень, чеснок, перец черный молотый, посолите и перемешайте.
Смажьте поверхность коржа сырной массой и сверните в плотный рулет, заверните в пищевую пленку и отправьте в холодильник на 1-2 часа, затем пленку снимите и нарежьте наискосок на рулетики.
Советы:
Кабачки используйте молодые.