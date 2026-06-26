ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
130
Время на прочтение
1 мин

Что приготовить из кабачков: рецепт рулета со сливочным сыром и зеленью

Это сочная и легкая закуска, которая подойдет как для праздничного стола, так и на каждый день.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Комментарии
Кабачковый рулет со сливочным сыром и зеленью

Кабачковый рулет со сливочным сыром и зеленью / © Credits

Для основы запеките в духовке кабачковый корж, затем смажьте его сливочным сыром с добавлением зелени и чеснока, и нарежьте на рулетики.

Ингредиенты:

  • кабачки — 2 шт (500-600 гр);

  • яйца куриные — 4 шт;

  • пшеничная мука — 2 ст л;

  • перец черный молотый;

  • соль.

Для начинки:

  • сливочный сыр — 250 гр;

  • чеснок — 2-3 зубчика;

  • зелень (укроп, петрушка);

  • перец черный молотый;

  • соль.

Приготовление:

  1. Кабачки, помойте, натрите на крупной терке, посолите, оставьте на 10 минут и тщательно отожмите массу руками от выделившейся жидкости.

  2. Зелень промойте, обсушите бумажным полотенцем и мелко нарежьте.

  3. Чеснок очистите, и пропустите через пресс.

  4. Яйца с солью, взбейте венчиком, добавьте кабачковую массу, муку, перец черный молотый и перемешайте. Выложите тесто на противень, застеленный пергаментной бумагой.

  5. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 20-25 минут до золотистого цвета, остудите, переверните и аккуратно снимите пергамент.

  6. В миске смешайте сливочный сыр, зелень, чеснок, перец черный молотый, посолите и перемешайте.

  7. Смажьте поверхность коржа сырной массой и сверните в плотный рулет, заверните в пищевую пленку и отправьте в холодильник на 1-2 часа, затем пленку снимите и нарежьте наискосок на рулетики.

Советы:

  • Кабачки используйте молодые.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
130
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie