Лимонные цукаты в шоколаде: интересный рецепт

Цукаты из лимона – это оригинальный способ использовать цитрусовую кожуру и настоящее гастрономическое удовольствие.

Если вы ищете рецепт, который удивит гостей и порадует близких, это именно то, что нужно, а рассказали о нем на странице glorioustable.

Ингредиенты Лимон 9 шт. Вода 1,5л Сахар 0,8 – 1 кг Вода (для сиропа) 1 л Белый шоколад

Приготовление:

Возьмите 9 больших лимонов и тщательно вымойте их. Положите лимоны в кастрюлю, залейте 1,5 л воды и доведите до кипения. Варите на среднем огне в течение 30 минут. После этого слейте воду и охладите лимоны. Этот этап помогает убрать излишнюю горечь из цедры. Смешайте 4-5 стаканов сахара из 1 л воды. Положите лимон в этот сироп, доведите до кипения и варите 30 минут. Затем выключите огонь, накройте кастрюлю крышкой и оставьте на сутки. Лимоны постепенно пропитаются сладостью сиропа, а их вкус станет более насыщенным. На следующий день доведите до кипения лимоны в сиропе и продолжайте варить от 1 до 1,5 часа. Вы поймете, что они готовы, когда белая сердцевина цедры станет прозрачной. Извлеките цедру из сиропа и дайте ей стечь. Разложите кусочки цедры на противень, застеленный пергаментной бумагой. Высушите их в духовке при 75°C в течение 1 часа. После этого выключите духовку, но оставьте противень внутри еще на 1 час. Некоторые кусочки могут остаться липкими – это нормально. Чтобы избавиться от липкости и добавить десерту изысканности, покройте цукаты белым шоколадом. Растопите шоколад на водяной бане, окуните каждый кусочек цедры в шоколад и выложите на решетку или пергамент для застывания.

Этот десерт отлично хранится в герметичном контейнере. Он станет идеальным дополнением к чаепитию или подарком для родных.

Приготовьте эти лимонные цукаты и ваши гости точно захотят узнать рецепт этого непревзойденного десерта.

Приятного аппетита!

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