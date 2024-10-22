Цукаты из тыквы: рецепт полезных сладостей

Эти сладости очень вкусны и невероятно полезны благодаря витаминам и минералам, содержащимся в тыкве.
Осень – время, когда наступает пора тыкв и вместе с ними появляется множество возможностей для приготовления вкусных и полезных блюд. На странице yummy.lera поделились отличным рецептом тыквенных вкусностей, которые станут отличной закуской или дополнением к вашей выпечке и десертам.
Ингредиенты
- Тыква
- 1 кг
- Сахар
- 300-400 г
- Апельсин
- 1 шт.
- Лимон
- 1 шт.
- Корица
- 1 палочка
- Гвоздика
- 5-6 шт.
- Анис
- 1 шт.
- Кукурузный крахмал
- 10 г
- Сахарная пудра
- 10 г
Приготовление:
- Тыкву нарежьте толщиной 2 см и снимите кожуру;
- Нарежьте ее кубиками около 2*2 см (не больше);
- Положите в большую кастрюлю и добавьте сахар, сок, цедру апельсина и лимона, специи и все перемешайте;
- Накройте крышкой или полотенцем и оставьте минимум на 6 часов, а лучше на ночь. За это время выделится достаточно тыквенного сока;
- После этого доведите все до кипения, убавьте огонь и помешивая проварите около 7 мин;
- Дайте полностью охладиться и повторите все еще 2-4 раза;
- Последний раз уже не охлаждайте, а положите на сито и дайте сиропу полностью стечь; ⠀
- Кусочки тыквы выложите на противень с пергаментом и подсушите в духовке при температуре 90°C около 3-6 часов. Можно также сушить в сушилке;
- Дайте остыть и обваляйте в смеси из кукурузного крахмала и сахарной пудры;
- Храните в герметичном контейнере при комнатной температуре.
Советы:
- Сироп не выливаем. Храните его в холодильнике и добавляйте к блинам, панкейкам, кашам, сырниками и т.д.
Тыквенные сладости – это не только вкусно, но и полезно. Не забывайте, что тыква – это универсальный ингредиент, который можно использовать в различных блюдах, так что экспериментируйте и открывайте новые вкусовые сочетания.
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