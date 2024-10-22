Цукаты из тыквы: рецепт полезных сладостей

Эти сладости очень вкусны и невероятно полезны благодаря витаминам и минералам, содержащимся в тыкве.

Осень – время, когда наступает пора тыкв и вместе с ними появляется множество возможностей для приготовления вкусных и полезных блюд. На странице yummy.lera поделились отличным рецептом тыквенных вкусностей, которые станут отличной закуской или дополнением к вашей выпечке и десертам.

Ингредиенты Тыква 1 кг Сахар 300-400 г Апельсин 1 шт. Лимон 1 шт. Корица 1 палочка Гвоздика 5-6 шт. Анис 1 шт. Кукурузный крахмал 10 г Сахарная пудра 10 г

Приготовление:

Тыкву нарежьте толщиной 2 см и снимите кожуру; Нарежьте ее кубиками около 2*2 см (не больше); Положите в большую кастрюлю и добавьте сахар, сок, цедру апельсина и лимона, специи и все перемешайте; Накройте крышкой или полотенцем и оставьте минимум на 6 часов, а лучше на ночь. За это время выделится достаточно тыквенного сока; После этого доведите все до кипения, убавьте огонь и помешивая проварите около 7 мин; Дайте полностью охладиться и повторите все еще 2-4 раза; Последний раз уже не охлаждайте, а положите на сито и дайте сиропу полностью стечь; ⠀ Кусочки тыквы выложите на противень с пергаментом и подсушите в духовке при температуре 90°C около 3-6 часов. Можно также сушить в сушилке; Дайте остыть и обваляйте в смеси из кукурузного крахмала и сахарной пудры; Храните в герметичном контейнере при комнатной температуре.

Советы:

Сироп не выливаем. Храните его в холодильнике и добавляйте к блинам, панкейкам, кашам, сырниками и т.д.

Тыквенные сладости – это не только вкусно, но и полезно. Не забывайте, что тыква – это универсальный ингредиент, который можно использовать в различных блюдах, так что экспериментируйте и открывайте новые вкусовые сочетания.

Читайте также: