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Цукаты из тыквы: рецепт полезных сладостей

Цукаты из тыквы: рецепт полезных сладостей

Цукаты из тыквы / Фото: Credits

Эти сладости очень вкусны и невероятно полезны благодаря витаминам и минералам, содержащимся в тыкве.

Осень – время, когда наступает пора тыкв и вместе с ними появляется множество возможностей для приготовления вкусных и полезных блюд. На странице yummy.lera поделились отличным рецептом тыквенных вкусностей, которые станут отличной закуской или дополнением к вашей выпечке и десертам.

Ингредиенты

Тыква
1 кг
Сахар
300-400 г
Апельсин
1 шт.
Лимон
1 шт.
Корица
1 палочка
Гвоздика
5-6 шт.
Анис
1 шт.
Кукурузный крахмал
10 г
Сахарная пудра
10 г

Приготовление:

  1. Тыкву нарежьте толщиной 2 см и снимите кожуру;
  2. Нарежьте ее кубиками около 2*2 см (не больше);
  3. Положите в большую кастрюлю и добавьте сахар, сок, цедру апельсина и лимона, специи и все перемешайте;
  4. Накройте крышкой или полотенцем и оставьте минимум на 6 часов, а лучше на ночь. За это время выделится достаточно тыквенного сока;
  5. После этого доведите все до кипения, убавьте огонь и помешивая проварите около 7 мин;
  6. Дайте полностью охладиться и повторите все еще 2-4 раза;
  7. Последний раз уже не охлаждайте, а положите на сито и дайте сиропу полностью стечь; ⠀
  8. Кусочки тыквы выложите на противень с пергаментом и подсушите в духовке при температуре 90°C около 3-6 часов. Можно также сушить в сушилке;
  9. Дайте остыть и обваляйте в смеси из кукурузного крахмала и сахарной пудры;
  10. Храните в герметичном контейнере при комнатной температуре.

Советы:

  • Сироп не выливаем. Храните его в холодильнике и добавляйте к блинам, панкейкам, кашам, сырниками и т.д.

Тыквенные сладости – это не только вкусно, но и полезно. Не забывайте, что тыква – это универсальный ингредиент, который можно использовать в различных блюдах, так что экспериментируйте и открывайте новые вкусовые сочетания.

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