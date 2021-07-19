Цветки кабачков в кляре: рецепт блюда, которым можно удивить гостей

Итальянская кухня настолько прочно вошла в наш быт, что мы уже не мыслим своей жизни без пасты, пиццы или лазаньи.

Но есть у итальянцев огромное количество не менее вкусных блюд, на первый взгляд кажущихся нам несколько необычными и даже экзотичными. Например, цветки кабачков в кляре, которые готовятся очень просто и быстро, а получаются ароматными и нежными.

Ингредиенты:

15 цветков кабачков

100 мл молока

3-4 столовые ложки муки

1 яйцо

растительное масло

черный молотый перец

соль

Приготовление

Цветки кабачков очистить от зеленых чашелистиков и пестика, аккуратно промыть и обсушить, выложив на дуршлаг.

Яйцо хорошо взбить. Не прекращая взбивание, влить молоко, слегка посолить и поперчить. Затем постепенно добавить просеянную муку и тщательно растереть, чтобы не осталось комочков, а тесто приобрело консистенцию густой сметаны.

Каждый цветок обмакнуть в подготовленный кляр и жарить в растительном масле до образования румяной корочки.

На заметку

К цветкам кабачков в кляре отдельно подайте сметанный соус с зеленью и чесноком.

Чтобы кляр оставался хрустящим, готовые изделия выкладывайте на блюдо в один слой и подавайте сразу после жарки.

Для ароматизации кляра добавляйте в него любую сухую приправу.

При желании цветки можно нафаршировать или просто положить внутрь каждого брусочек сыра.

Для приготовления этого блюда выбирайте "мужские" цветки, то есть пустоцветы без завязи, кабачков из которых все равно не получится.

Таким же образом можно приготовить цветки тыквы.

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