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Цветная капуста с грибами и сыром в духовке: рецепт полезного блюда

Время готовки
1 час
Пищевая ценность на 100 г
91 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
391
Время на прочтение
1 мин
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Цветная капуста с грибами и сыром в духовке: рецепт полезного блюда

Цветная капуста с грибами и сыром в духовке / Фото: Credits

Цветная капуста с грибами – это отличный вариант полноценного блюда или овощного гарнира, например к мясу или рыбе. 

Цветную капусту предварительно отварите, овощи обжарьте, выложите в форму для запекания, посыпьте сыром, залейте заливкой и запеките в духовке.

Ингредиенты

цветная капуста
400 г
яйца куриные
2 шт.
сыр твердый
100 г
шампиньоны
200 г
лук репчатый
1 шт.
морковь
1 шт.
сметана
200 г
растительное масло
2 ст. л.
перец черный молотый
соль
зелень
  1. Капусту разделите на соцветия. Вскипятите воду и отварите ее в подсоленной воде 6-7 минут. Откиньте на дуршлаг.
  2. Шампиньоны промойте и нарежьте пластинами.
  3. Лук и морковь очистите. Лук нарежьте полукольцами, а морковь натрите на крупной терке. 
  4. Твердый сыр натрите на крупную терку.
  5. В миске соедините яйца, сметану, перец черный молотый, соль и взбейте венчиком.
  6. Выложите лук и морковь на сковороду с разогретым подсолнечным маслом и обжарьте до мягкости. Добавьте шампиньоны и обжарьте еще 7-8 минут.
  7. В форму для запекания выложите капусту, затем обжаренные овощи, посыпьте сыром  и залейте яично-сметанной смесью.
  8. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 15-20 минут. Готовое блюдо посыпьте зеленью.

Советы:

  • Сметану используйте любой жирности.

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