Цветная капуста с грибами и сыром в духовке: рецепт полезного блюда

Цветная капуста с грибами – это отличный вариант полноценного блюда или овощного гарнира, например к мясу или рыбе.
Цветную капусту предварительно отварите, овощи обжарьте, выложите в форму для запекания, посыпьте сыром, залейте заливкой и запеките в духовке.
Ингредиенты
- цветная капуста
- 400 г
- яйца куриные
- 2 шт.
- сыр твердый
- 100 г
- шампиньоны
- 200 г
- лук репчатый
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- сметана
- 200 г
- растительное масло
- 2 ст. л.
- перец черный молотый
- соль
- зелень
- Капусту разделите на соцветия. Вскипятите воду и отварите ее в подсоленной воде 6-7 минут. Откиньте на дуршлаг.
- Шампиньоны промойте и нарежьте пластинами.
- Лук и морковь очистите. Лук нарежьте полукольцами, а морковь натрите на крупной терке.
- Твердый сыр натрите на крупную терку.
- В миске соедините яйца, сметану, перец черный молотый, соль и взбейте венчиком.
- Выложите лук и морковь на сковороду с разогретым подсолнечным маслом и обжарьте до мягкости. Добавьте шампиньоны и обжарьте еще 7-8 минут.
- В форму для запекания выложите капусту, затем обжаренные овощи, посыпьте сыром и залейте яично-сметанной смесью.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 15-20 минут. Готовое блюдо посыпьте зеленью.
Советы:
- Сметану используйте любой жирности.
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