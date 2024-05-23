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Цветная капуста с моцареллой: интересный рецепт от шеф-повара

Цветная капуста с моцареллой: интересный рецепт от шеф-повара

Цветная капуста / Фото: Credits

Очень вкусное и интересное блюдо без мяса, которое можно готовить как каждый день, так и к праздничному столу.

Шеф-повар GialloZafferano на своей странице поделился интересным рецептом приготовления цветной капусты к вашему столу.

Ингредиенты

Цветная капуста
1 шт
Яйца
2 шт
Греческий йогурт
1 ст. л
Соль
Перец
Помидор
2 шт
Моцарелла
1 шт
Орегано

Приготовление:

  • В миске взбейте яйца с греческим йогуртом до получения однородной смеси, добавьте соль и перец;
  • Нарежьте цветную капусту толстыми ломтиками шириной более двух сантиметров;
  • Окуните ломтики цветной капусты в кляр, убедившись, что они хорошо покрыты им со всех сторон;
  • Разогрейте немного масла на сковороде и обжарьте панированные ломтики цветной капусты по 5 минут с каждой стороны, пока они не станут золотисто-коричневыми и хрустящими;
  • Переложить ломтики цветной капусты в форму для запекания, сверху на каждый положите ломтик помидора и посыпьте моцареллой;
  • Посыпьте орегано и запекайте в предварительно разогретой до 165°C духовке 10-15 минут, пока моцарелла не расплавится и не станет золотистой.
  • Подавайте в горячем виде.

По своему желанию, вы можете добавить что-нибудь к рецепту, или заменить моцареллу на твердый сыр.

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