Цветная капуста с моцареллой: интересный рецепт от шеф-повара

Очень вкусное и интересное блюдо без мяса, которое можно готовить как каждый день, так и к праздничному столу.
Шеф-повар GialloZafferano на своей странице поделился интересным рецептом приготовления цветной капусты к вашему столу.
Ингредиенты
- Цветная капуста
- 1 шт
- Яйца
- 2 шт
- Греческий йогурт
- 1 ст. л
- Соль
- Перец
- Помидор
- 2 шт
- Моцарелла
- 1 шт
- Орегано
Приготовление:
- В миске взбейте яйца с греческим йогуртом до получения однородной смеси, добавьте соль и перец;
- Нарежьте цветную капусту толстыми ломтиками шириной более двух сантиметров;
- Окуните ломтики цветной капусты в кляр, убедившись, что они хорошо покрыты им со всех сторон;
- Разогрейте немного масла на сковороде и обжарьте панированные ломтики цветной капусты по 5 минут с каждой стороны, пока они не станут золотисто-коричневыми и хрустящими;
- Переложить ломтики цветной капусты в форму для запекания, сверху на каждый положите ломтик помидора и посыпьте моцареллой;
- Посыпьте орегано и запекайте в предварительно разогретой до 165°C духовке 10-15 минут, пока моцарелла не расплавится и не станет золотистой.
- Подавайте в горячем виде.
По своему желанию, вы можете добавить что-нибудь к рецепту, или заменить моцареллу на твердый сыр.
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