Цветная капуста в кляре в духовке: рецепт полезного блюда

В духовке цветная капуста получается очень полезной и легкой, так как она запекается без масла.

Соцветия капусты сначала отварите, затем запеките в сырной панировке из яиц и сыра с добавлением куркумы и чеснока, которые добавят блюду красивый цвет и аромат. Украсьте зеленью и подайте с любимым соусом.

Ингредиенты цветная капуста 1 кочан яйца куриные 2 шт. твердый сыр 150 г панировочные сухари 1 ст. приправа «Карри» 1 ч. л. чеснок сушеный 1 ч. л. соль

Цветную капусту тщательно вымойте и разберите при помощи ножа на соцветия. Отварите в кипящей подсоленной воде пять минут. Откиньте на дуршлаг и дайте стечь воде, а соцветиям остыть. Твердый сыр натрите на мелкой терке и смешайте с панировочными сухарями. В глубокой миске взбейте венчиком яйца с карри, чесноком и солью. Опустите несколько соцветий в яичную смесь, затем обваляйте их в сырной панировке. Таким образом, подготовьте все соцветия цветной капусты, выкладывая их на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 190 градусов 20 минут. Выложите на блюдо.

Советы:

Приправы добавляйте по своему вкусу.

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