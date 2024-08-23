Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Цветная капуста в кляре в духовке: рецепт полезного блюда

Время готовки
1 час
Пищевая ценность на 100 г
84 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
124
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Цветная капуста в кляре в духовке: рецепт полезного блюда

Цветная капуста в кляре в духовке / Фото: Credits

В духовке цветная капуста получается очень полезной и легкой, так как она запекается без масла.

Соцветия капусты сначала отварите, затем запеките в сырной панировке из яиц и сыра с добавлением куркумы и чеснока, которые добавят блюду красивый цвет и аромат. Украсьте зеленью и подайте с любимым соусом.

Ингредиенты

цветная капуста
1 кочан
яйца куриные
2 шт.
твердый сыр
150 г
панировочные сухари
1 ст.
приправа «Карри»
1 ч. л.
чеснок сушеный
1 ч. л.
соль
  1. Цветную капусту  тщательно вымойте и разберите при помощи ножа на соцветия.
  2. Отварите в кипящей подсоленной воде пять минут. Откиньте на дуршлаг и дайте стечь воде, а соцветиям остыть.
  3. Твердый сыр натрите на мелкой терке и смешайте с панировочными сухарями.
  4. В глубокой миске взбейте венчиком яйца с карри, чесноком и солью.
  5. Опустите несколько соцветий в яичную смесь, затем обваляйте их  в сырной панировке. Таким образом, подготовьте все соцветия цветной капусты, выкладывая их на противень, застеленный пергаментной бумагой.
  6. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 190 градусов 20 минут. Выложите на блюдо.

Советы:

  • Приправы добавляйте по своему вкусу.

Читайте также:

Лучшее диетическое блюдо! Тушеные кабачки с овощами в сливках | Рецепты "Сниданка с 1+1"

Лучшее диетическое блюдо! Тушеные кабачки с овощами в сливках | Рецепты "Сниданка с 1+1"

Традиционная Авдеевская каша! Настоящий украинский рецепт

Традиционная Авдеевская каша! Настоящий украинский рецепт

Похожие темы:

Следующая публикация