Цветная капуста в кляре в духовке: рецепт полезного блюда

В духовке цветная капуста получается очень полезной и легкой, так как она запекается без масла.
Соцветия капусты сначала отварите, затем запеките в сырной панировке из яиц и сыра с добавлением куркумы и чеснока, которые добавят блюду красивый цвет и аромат. Украсьте зеленью и подайте с любимым соусом.
Ингредиенты
- цветная капуста
- 1 кочан
- яйца куриные
- 2 шт.
- твердый сыр
- 150 г
- панировочные сухари
- 1 ст.
- приправа «Карри»
- 1 ч. л.
- чеснок сушеный
- 1 ч. л.
- соль
- Цветную капусту тщательно вымойте и разберите при помощи ножа на соцветия.
- Отварите в кипящей подсоленной воде пять минут. Откиньте на дуршлаг и дайте стечь воде, а соцветиям остыть.
- Твердый сыр натрите на мелкой терке и смешайте с панировочными сухарями.
- В глубокой миске взбейте венчиком яйца с карри, чесноком и солью.
- Опустите несколько соцветий в яичную смесь, затем обваляйте их в сырной панировке. Таким образом, подготовьте все соцветия цветной капусты, выкладывая их на противень, застеленный пергаментной бумагой.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 190 градусов 20 минут. Выложите на блюдо.
Советы:
- Приправы добавляйте по своему вкусу.
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