Цветная капуста в молочно-сырном соусе: рецепт вкусного и полезного блюда

Цветная капуста и сыр - классическое сочетание, которое никогда не надоедает.

Предлагаем вам рецепт запеченной цветной капусты под молочно-сырном соусом. Это блюдо можно приготовить достаточно быстро, а подать эффектно.

Ингредиенты

цветная капуста - одна крупная головка

белый хлеб - 4 ломтика

лук - 1 шт.

молоко - 1 л

лавровый лист - 2 шт.

сливочное масло - 75 г

мука - 50 г муки

твердый сыр - 100 г

сыр чеддер - 25 г

жирные сливки - 75 мл

мускатный орех - 1 щепотка

гвоздика - 2 шт.

соль и перец

Подготовка

срежьте с хлеба корки, а мякиш измельчите на крошки;

очистите лук, затем разрежьте пополам и воткните в каждую половинку палочку гвоздики;

натрите весь сыр;

нарежьте цветную капусту на крупные соцветия.

Приготовление

Положите в небольшую кастрюлю молоко, лук с гвоздикой, лавровый лист, доведите до кипения, затем выключите огонь, накройте крышкой и оставьте настаиваться не менее 15 минут, прежде чем достать лук и лавровый лист.

Растопите 50 г сливочного масла, затем добавьте муку и готовьте, помешивая, пару минут. Постепенно добавьте немного настоянного на специях молока, помешивая, чтобы получилась паста, затем добавьте оставшееся молоко, убавьте огонь и варите, регулярно помешивая, пока не получится густой соус.

Растворите в соусе сыр, добавьте сливки и щепотку мускатного ореха, приправьте по вкусу солью и перцем, затем держите в тепле на очень слабом огне.

Доведите до кипения большую кастрюлю хорошо подсоленной воды. Положите соцветия и кусочки стеблей в кастрюлю с кипящей водой и варите в течение четырех-пяти минут, слейте воду.

Растопите большую часть масла на большой сковороде, затем обжарьте цветную капусту, помешивая, пока она слегка не подрумянится. Приправьте и выложите в форму для запекания.

Положите оставшееся масло в ту же сковороду, на которой жарили капусту и, когда оно растает, добавьте панировочные сухари и обжаривайте, пока они не станут хрустящими и золотистыми. Посыпьте их солью и перцем, затем отложите.

Разогрейте духовку до средней температуры. Полейте цветную капусту теплым сырным соусом, затем посыпьте сыром чеддер. Посыпьте панировочными сухарями, затем запекайте под грилем до золотистого цвета.

Примечания

Сыр для соуса и для посылки можно выбрать любой. Подойдет грюйер, эмменталь и даже пармезан.

Читайте также: