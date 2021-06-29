Цветная капуста хоть и дальняя, но все же родственница более привычной нам белокочанной, однако, в отличие от нашей любимицы, она гораздо полезнее.

Если сравнивать эти два вида капусты, то следует отметить, что в цветной содержится вдвое больше белков, чем в белокочанной, и, как бы удивительно это ни звучало, в ней в 3 раза больше витамина С. Кроме того, она богата витаминами А, РР, Н, а также витаминами группы В.

О пользе цветной капусты свидетельствует и наличие в ней большого количества необходимых нашему организму калия, кальция, железа, фосфора и магния.

Все это говорит о том, что цветную капусту следует обязательно включать в повседневный рацион.

Ингредиенты:

1 кочан цветной капусты

200 г сыра

200 г сметаны

2 яйца

2 зубка чеснока

сливочное масло

прованские травы

черный молотый перец

соль

Приготовление

Цветную капусту вымыть, разобрать на соцветия и отварить в подсоленной воде в течение 5-7 минут, после чего отбросить на дуршлаг и слегка обсушить.

Яйца соединить со сметаной, посолить, поперчить, добавить треть нормы натертого на мелкой терке сыра, пропущенный через пресс чеснок, прованские травы и слегка взбить.

Подготовленную цветную капусту выложить в смазанную сливочным маслом форму, залить яично-сметанной смесью, притрусить поверхность оставшимся тертым сыром и запекать около 15 минут при 180-200°С до образования румяной корочки.

На заметку

Цветная капуста, запеченная с сыром, – блюдо универсальное. Ее можно подавать и к мясу, и к птице, и самостоятельно.

Добавив перед запеканием к цветной капусте кусочки отварного или слегка обжаренного куриного филе, вы приготовите полноценный сытный обед.

Чтобы разнообразить летнее меню, таким же образом можно приготовить брокколи.

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