Цветная капуста, жаренная в сухарях

В связи с наступившей жарой и изобилием овощей на рынках летнее меню становится гораздо разнообразнее и, самое главное, легче.
Один из наиболее вкусных, но при этом достаточно низкокалорийных овощей – цветная капуста. Она вкусна сама по себе. Если же ее обжарить в сухарях, получим практически идеальное блюдо. Мягкие, тающие во рту соцветия капусты в обрамлении хрустящей панировки подарят невероятные вкусовые ощущения.
Ингредиенты:
- 1 кг цветной капусты
- 3 яйца
- 150 г панировочных сухарей
- 3 столовые ложки сухих приправ
- растительное масло
- черный молотый перец
- соль
Приготовление
Цветную капусту вымыть, разобрать на соцветия, опустить в кипящую подсоленную воду и варить в течение 10 минут, после чего отбросить на дуршлаг и дать стечь воде.
Панировочные сухари соединить с сухими приправами и перемешать.
Яйца посолить, поперчить и слегка взбить.
Подготовленные соцветия цветной капусты поочередно обмакнуть во взбитых яйцах, обвалять в сухарях и жарить на растительном масле до образования румяной корочки.
На заметку
При подаче цветную капусту, жаренную в сухарях, можно притрусить тертым сыром.
В качестве приправ для панировки используйте итальянские или прованские травы, сушеные укроп, петрушку, базилик, орегано, розмарин, майоран, паприку, чеснок. Комбинацию приправ подбирайте по своему вкусу.
В случае отсутствия панировочных сухарей используйте манную крупу.
Чтобы разнообразить рацион, таким же образом можно приготовить брокколи.
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