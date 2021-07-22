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Цветная капуста, жаренная в сухарях

Цветная капуста, жаренная в сухарях

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В связи с наступившей жарой и изобилием овощей на рынках летнее меню становится гораздо разнообразнее и, самое главное, легче.

Один из наиболее вкусных, но при этом достаточно низкокалорийных овощей – цветная капуста. Она вкусна сама по себе. Если же ее обжарить в сухарях, получим практически идеальное блюдо. Мягкие, тающие во рту соцветия капусты в обрамлении хрустящей панировки подарят невероятные вкусовые ощущения.

Ингредиенты: 

  • 1 кг цветной капусты
  • 3 яйца
  • 150 г панировочных сухарей
  • 3 столовые ложки сухих приправ
  • растительное масло
  • черный молотый перец
  • соль

Приготовление

Цветную капусту вымыть, разобрать на соцветия, опустить в кипящую подсоленную воду и варить в течение 10 минут, после чего отбросить на дуршлаг и дать стечь воде.

Панировочные сухари соединить с сухими приправами и перемешать.

Яйца посолить, поперчить и слегка взбить.

Подготовленные соцветия цветной капусты поочередно обмакнуть во взбитых яйцах, обвалять в сухарях и жарить на растительном масле до образования румяной корочки.

На заметку

При подаче цветную капусту, жаренную в сухарях, можно притрусить тертым сыром.

В качестве приправ для панировки используйте итальянские или прованские травы, сушеные укроп, петрушку, базилик, орегано, розмарин, майоран, паприку, чеснок. Комбинацию приправ подбирайте по своему вкусу.

В случае отсутствия панировочных сухарей используйте манную крупу.

Чтобы разнообразить рацион, таким же образом можно приготовить брокколи.

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