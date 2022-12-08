Цвикли: рецепт древнего украинского блюда из свеклы

В украинской кухне есть много блюд из свеклы. Этот очень полезный корнеплод используют не только для борща: из него делают вкуснейшие салаты и закуски.

Шеф-повар Анатолий Добровольский поделился интересным рецептом древнего украинского блюда из свеклы. Повар добавил к аутентичному рецепту немного своих ингредиентов и рекомендует это блюдо к мясу и разным кашам.

Ингредиенты:

свекла отварная – 500 г

хрен белый тертый – 1 ст. л.

яблочный уксус – 2 ст. л.

соль и перец по вкусу

сахар – 1/2 ст. л.

рубленая зелень – 1 ст. л.

чеснок - 1 зубчик

Приготовление

Нарежьте свеклу на средние куски. Положите нарезанную свеклу в миску и добавьте к ней хрен, уксус, сахар, соль, зелень и тертый чеснок. Все перемешайте и дайте постоять 30 минут.

Можно добавить орешки.

Читайте также: