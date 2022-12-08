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Цвикли: рецепт древнего украинского блюда из свеклы

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
610
Время на прочтение
1 мин
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Цвикли: рецепт древнего украинского блюда из свеклы

Фото: Credits

В украинской кухне есть много блюд из свеклы. Этот очень полезный корнеплод используют не только для борща: из него делают вкуснейшие салаты и закуски.

Шеф-повар Анатолий Добровольский поделился интересным рецептом древнего украинского блюда из свеклы. Повар добавил к аутентичному рецепту немного своих ингредиентов и рекомендует это блюдо к мясу и разным кашам.

Ингредиенты:

  • свекла отварная – 500 г
  • хрен белый тертый – 1 ст. л.
  • яблочный уксус – 2 ст. л.
  • соль и перец по вкусу
  • сахар – 1/2 ст. л.
  • рубленая зелень – 1 ст. л.
  • чеснок - 1 зубчик

Приготовление

@dobrovolskiy_hchef Древнее Украинское блюдо из свеклы. Гвозди или же цветели. Кто как называет и как всегда кто как готовит. Смотрите подлинный рецепт с немного добавленными моими вкусами. Очень вкусно к мясу и разным кашам. Свекла отварная 500 г Хрон белый тертый 1 ст ложка Яблочный уксус 2 ст ложки Соль и перец по вкусу Сахар 1/2 ст ложки Одна ст ложка рубленой зелени Один зубочек чеснока #еда #food #ukraine #tasty # киев # гвоздь #рецепт ♬ оригинальный звук — Anatoliy Dobrovolskiy

Нарежьте свеклу на средние куски. Положите нарезанную свеклу в миску и добавьте к ней хрен, уксус, сахар, соль, зелень и тертый чеснок. Все перемешайте и дайте постоять 30 минут.

Можно добавить орешки.

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Дата публикации
Просмотры
610
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