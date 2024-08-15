Цыпленок тапака на сковороде: классический рецепт грузинской кухни

Цыпленок тапака – популярное грузинское блюдо. Особенностью приготовления блюда в том, что птицу обжаривают под гнетом, чтобы она приобрела плоскую форму.
Цыпленок получается сочным, мягким с аппетитной румяной корочкой и отлично дополнит любое застолье.
Ингредиенты
- цыпленок
- 700-800 г
- лимонный сок
- 1 ст. л.
- перец черный молотый
- соль
- чеснок
- 2 зубчика
- кориандр в зернах
- 1 ч. л.
- паприка сладкая
- 1 ч. л.
- горчица по-французски
- 1 ч. л.
- розмарин
- 1 ст. л.
- масло растительное
- 50 г
- масло сливочное
- 30 г
- Тушку цыпленка промойте и обсушите. Разрежьте посередине грудки пополам и разверните. Переверните тушку цыпленка кожей вверх, накройте пленкой и аккуратно отбейте. Затем ее с двух сторон посолите, поперчите и полейте лимонным соком. Отправьте в холодильник мариноваться на один час.
- Для соуса в емкости смешайте выдавленный через пресс чеснок кориандр, паприку, горчицу, розмарин и масло растительное. Перемешайте.
- На сковороде разогрейте сливочное масло и уложите цыпленка грудинкой вниз, установите гнет и обжарьте цыпленка десять минут, затем переверните на другую сторону и также обжарьте еще десять минут. Затем смажьте соусом с двух сторон и обжарьте еще по восемь минут под гнетом с каждой стороны. Выложите на блюдо и украсьте зеленью.
Советы:
- Для гнета возьмите тарелку, а на нее груз.
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