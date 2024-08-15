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Цыпленок тапака на сковороде: классический рецепт грузинской кухни

Время готовки
1 ч. 50 мин.
Пищевая ценность на 100 г
350 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
669
Время на прочтение
1 мин
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Цыпленок тапака на сковороде: классический рецепт грузинской кухни

Цыпленок тапака на сковороде / Фото: Credits

Цыпленок тапака – популярное грузинское блюдо. Особенностью приготовления блюда в том, что птицу обжаривают под гнетом, чтобы она приобрела плоскую форму.

Цыпленок получается сочным, мягким с аппетитной румяной корочкой и отлично дополнит любое застолье.

Ингредиенты

цыпленок
700-800 г
лимонный сок
1 ст. л.
перец черный молотый
соль
чеснок
2 зубчика
кориандр в зернах
1 ч. л.
паприка сладкая
1 ч. л.
горчица по-французски
1 ч. л.
розмарин
1 ст. л.
масло растительное
50 г
масло сливочное
30 г
  • Тушку цыпленка промойте и обсушите. Разрежьте посередине грудки пополам и разверните. Переверните тушку цыпленка кожей вверх, накройте пленкой и аккуратно отбейте. Затем ее с двух сторон посолите, поперчите и полейте лимонным соком. Отправьте в холодильник мариноваться на один час.
  • Для соуса в емкости смешайте выдавленный через пресс  чеснок  кориандр, паприку, горчицу, розмарин и масло растительное. Перемешайте.
  • На сковороде разогрейте сливочное масло и уложите цыпленка грудинкой вниз, установите гнет и обжарьте цыпленка десять минут, затем переверните на другую сторону и также обжарьте еще десять минут. Затем смажьте соусом с двух сторон и обжарьте еще по восемь минут под гнетом с каждой стороны. Выложите на блюдо и украсьте зеленью.

Советы:

  • Для гнета возьмите тарелку, а на нее груз.

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